Ola de calor en Europa: más de 1300 muertes vinculadas a las temperaturas extremas en una semana

PARIS (AFP).- La ola de calor que afecta a gran parte de Europa ya provocó más de 1300 muertes en la última semana, según datos relevados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus , advirtió que “150 millones de personas viven bajo un calor extremo, cientos fallecieron, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están colapsando”.

De acuerdo con el informe de la OMS, desde el domingo 21 de junio —cuando Alemania, Polonia y la República Checa registraron temperaturas récord— se contabilizaron alrededor de 1300 muertes atribuibles al calor extremo. “El estrés por calor suele denominarse el ‘asesino silencioso’, y los hogares, lugares de trabajo y escuelas europeos no fueron construidos para soportar estas temperaturas” , sostuvo Ghebreyesus.

Europe is the fastest-warming continent on Earth, heating at twice the global average. Right now 150 million people are living under extreme heat, hundreds have died, schools are shut, grids are buckling. Driven by climate change and global warming, the phenomenon of the…

En Francia , las autoridades sanitarias informaron este domingo que desde el 24 de junio se registraron unas 1000 muertes más de lo habitual. La agencia nacional de salud pública precisó que el impacto afecta principalmente a personas mayores de 65 años y señaló además un incremento del 40% en las muertes ocurridas en domicilios particulares.

Aunque este lunes ningún departamento francés permanecerá bajo alerta roja, 22 seguirán en nivel naranja . La baja en el nivel de alerta supone un alivio para millones de franceses, después de varios días de noches tropicales, con temperaturas superiores a los 20 °C.

“Estoy agotada. Estuve encerrada en mi casa sofocándome” , contó Louise Stockmanns, una mujer de 73 años que vive en Estrasburgo. Pese a la leve mejora prevista, el domingo todavía se registraron temperaturas extremas: 41,1 °C en Vidauban (Var), 40,4 °C en Le Luc y 38,4 °C en Tencin, en Isère.

El grupo de científicos de World Weather Attribution afirmó que esta ola de calor es la más intensa jamás registrada en Europa y que habría sido “virtualmente imposible” durante junio sin el impacto del cambio climático.

En Europa, se prevé que al menos 191 millones de personas sufran temperaturas de al menos 35 °C este domingo , según proyecciones de la agencia AFP .

Chequia volvió a romper su récord histórico al alcanzar los 41,9 °C en Doksany, al norte de Praga, apenas un día después de haber registrado una marca inédita de 41,1 °C en la misma localidad.

A su vez, Alemania registró, por segundo día consecutivo, un récord de temperatura, de 41,7 °C , según datos provisionales del Servicio Meteorológico (DWD). El sábado, el país había registrado 41,5 °C en Drewitz, en el este del país.

En Polonia, una portavoz del Instituto de Meteorología y Gestión del Agua (IMGW) dijo a AFP que en la jornada se había registrado un calor récord, de 40,5 ºC en la ciudad de Słubice , en el oeste del país. Ese sábado se registraron temperaturas sin precedentes en Alemania, República Checa y Dinamarca, mientras que en Suiza marcó un nivel récord de calor para el mes de junio, con 39 ºC en Basilea.

Fuente: La Nación