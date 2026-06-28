El festejo de Antonela Roccuzzo en el golazo de tiro libre de Lionel Messi

Antonela Roccuzzo llegó al AT&T Stadium de Dallas para vivir el tercer partido de la selección argentina en el Mundial 2026, donde Lionel Messi arrancó el partido desde el banco de los suplentes , tal y como adelantó Lionel Scaloni en conferencia de prensa . En su llegada al estadio, la empresaria e influencer mostró su camiseta elegida para esta jornada y terminó con el misterio vinculado a su elección para el resto del Mundial 2026. A su vez, celebró a lo grande con sus hijos el gol de Messi de tiro libre que dictaminó el 3-1 final de la selección.

Para esta ocasión, Antonela lució nuevamente la camiseta titular de la selección argentina , por lo que decidió jugársela y cambiar la cábala de Qatar 2022, donde llevó la titular solo en el debut y luego cambió por la segunda equipación para los siguientes seis partidos. Esto mismo fue replicado en sus hijos Thiago, Mateo y Ciro , quienes siempre llevan la misma indumentaria que su madre.

En la edición Qatar 2022, hubo mucha atención en las decisiones estéticas de Anto Roccuzzo , quien inició el torneo con la camiseta titular pero, tras la derrota por 2 a 1 ante Arabia Saudita, cambió durante el resto del torneo y se mantuvo a lo largo de los siguientes seis partidos con la suplente . Esta decisión también fue replicada por gran parte de la familia Messi, como fue el caso de Jorge y Celia.

Messi fue suplente pero ingresó en el segundo tiempo y convirtió un gran gol de tiro libre. Inmediatamente, las cámaras enfocaron hacia donde estaba Antonela Roccuzzo, quien se abrazó con el más pequeño de la familia: Ciro Messi .

¡¡GRITALO, ANTO!! 🤩⚽🇦🇷 Así celebró la pareja de Lionel Messi una obra maestra más del 10 argentino en el #MundialEnDSPORTS . #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OsUI96QGQr

En las últimas horas, Roccuzzo se sumó a los pedidos de ayuda para Venezuela , donde hubo dos terremotos y, hasta el momento del partido contra Jordania, la cifra de muertos llegó hasta los 1430 . Por esta razón, en la previa al partido se hizo un minuto de silencio en homenaje a ellos , además del mensaje enviado por Scaloni .

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Fuente: La Nación