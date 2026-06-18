El fiscal Marijuan pidió la indagatoria de Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete

El fiscal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria de Francisco Adorni , funcionario del Gobierno y hermano del jefe de Gabinete, por el presunto delito de “omisión maliciosa o falsedad en declaraciones juradas patrimoniales”, indicaron fuentes judiciales.

Fue luego de que el funcionario, al igual que su hermano, rectificara su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA) para introducir activos que no había informado.

El expediente se inició por una denuncia de la diputada Marcela Pagano y quedó radicado en el juzgado de Daniel Rafecas , que deberá decidir ahora si convoca al funcionario para que dé explicaciones.

Después de iniciada la investigación, Francisco Adorni introdujo una serie de modificaciones en sus declaraciones juradas correspondientes a los años 2024 y 2025. Entre ellas, cambios en la valuación de una casa en City Belly y en la de un auto (Chery Tiggo).

En la de 2025, en particular, el funcionario omitió $24.500.000 en efectivo , de los cuales $21.000.000 correspondían, según la declaración, a una herencia.

Durante el gobierno libertario, el hermano del jefe de Gabinete fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, en junio de 2025, fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), un organismo que depende del Ministerio de Defensa y administra y paga el sistema de retiros y pensiones del personal militar.

La figura por la que el fiscal acusa a Adorni castiga a quien intencionalmente omita información en su declaración jurada con penas de prisión que van de los 15 días a los 2 años e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Está prevista en el artículo 268 (3) del Código Penal, que reprime a quien, por su cargo, “estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo”; también, a quien " maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas" deben contener .

En la acusación del fiscal no pasó inadvertido, indicaron en los tribunales de Comodoro Py, que Francisco Adorni es contador público, además de que cuenta con un recorrido en la función pública en el área de su especialidad, por lo que es cuestionable que pueda alegar algún tipo de error o desconocimiento de la materia.

La “omisión maliciosa” es un delito más leve que el de enriquecimiento ilícito , por el que también es investigado Francisco Adorni, al igual que su hermano.

Fuente: La Nación