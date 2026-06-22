El abogado de Piccirillo dijo que Jesica Cirio usó el video de los dólares para negociar el divorcio con Martín Insaurralde

El abogado de Matías Piccirillo , ex pareja de Jesica Cirio , se refirió este lunes a la difusión de los videos en un vestidor junto a fajos de cientos de billetes de dólares en una propiedad que la modelo compartía años atrás con Martín Insaurralde .

"Elías sabía de la existencia del video, pero ni sabía nada de eso. No tengo ninguna duda. Ese video lo tenía un montón de gente, se negoció el divorció de ella en su momento con ese video ", contó Gastón Francone en diálogo con radio Mitre.

El sábado una nota periodística difundió una serie de videos en los que se ve a Cirio mostrando fajos de dólares escondidos entre la ropa en el armario de la casa que compartía con su expareja Martín Insaurralde.

A raíz del hecho, la Justicia dispuso una serie de allanamientos : en el domicilio de la modelo, del barrio de Las Cañitas, encontró unos 19 mil dólares y armas a nombre de su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino.

Además, se allanó la casa de Piccirillo, que su abogado defensor definió como "tradicional" y del que aseguró no se llevaron nada de utilidad para la causa.

"Duró hora y pico, con copiador digital para ver si había elementos que copiar. Fue negativo. No se llevaron nada ni siquiera celulares. Facilitamos claves de celulares y computadoras. No había nada relevante para la causa, cuestiones laborales, personales, pero nada que ver con lo que venían a buscar. Se fueron y se firmó el acta. No tuvimos ninguna repercusión", detalló Francone

La existencia de los videos que grabó Cirio exhibiendo una gran cantidad de dólares ocultos, ya se conocía luego de lo que fue el escándalo del yate-gate de Insaurralde , que generó su renuncia a la primera gestión de Kicillof en la Provincia.

En 2023, trascendieron algunos detalles de lo que fue el divorcio entre Insaurralde y Cirio, que fue homologado por la jueza Rosa del Río ese año, entre los que se mencionaba que el ex Jefe de Gabinete bonaerense le habría pagado a la mujer, para dar por terminado su matrimonio, alrededor de 20 millones de dólares que se depositaron en una cuenta vía transferencia internacional con un paso por una cuenta bancaria de Uruguay.

"No entiendo de dónde salió lo de los 20 millones de dólares. Nunca hubo un arreglo de esa cifra. Nunca vi esa cifra toda junta tampoco. No es real. No hubo arreglo", contó Cirio en una entrevista en Telefé a fines de ese año.

Tras la difusión de los videos, la modelo afirmó que "se produjo una vulneración" de sus archivos y que fue víctima de extorsión durante años por el contenido.

En ese sentido, aseguró que estos hechos ya fueron informados a la Justicia en su momento, a través de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nro. 58, de manera que se inició una causa caratulada "CIRIO, Jessica s/d extorsión".

"Con ello se demuestra que acudí a la Justicia a denunciar esos hechos mucho antes que esta cuestión fuera insinuada por los medios de comunicación hace muy poco tiempo", sostuvo.

Por otra parte, Cirio aseguró que las imágenes publicadas "se tratan de una secuencia de videos. En las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes".

Fuente: Clarín