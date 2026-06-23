Drama en un pueblo de Santa Fe por el colapso de una financiera: su presidente se mató y dejó a los ahorristas sin poder sacar sus ahorros

La localidad de Nelson, un pequeño pueblo de poco más de cinco mil habitantes en la zona oeste de Santa Fe, se encuentra atravesada por una millonaria crisis a partir del colapso de una financiera local, que cerró sus puertas en las últimas semanas tras el suicidio de su presidente y dejó de responder las consultas de los vecinos que tenían sus ahorros invertidos con ellos.

Se trata de la Asociación Mutual Libertad, una entidad de ahorro y crédito que era referente en toda la región y expandía su red de clientes en varios pueblos aledaños. Además de créditos ofrecía productos de inversión como plazos fijos, compra y venta de terrenos, paquetes turísticos o financiación para la compra de electrodomésticos.

La financiera era manejada unipersonalmente por Osvaldo José Leiva , su presidente, quien se encargaba personalmente de las gestiones de la Mutual. Era quien escribía por WhatsApp a cada inversor cerca de fin de mes para renovar o no los plazos fijos.

Pero a comienzos de marzo, los problemas comenzaron a aparecer. Uno de los inversores, quien había invertido cerca de 60 millones de pesos y llevaba casi diez años confiando en la Mutual, se encontró con excusas y negativas para retirar los fondos. Cansado, hizo una presentación con abogados para pedir que le reintegren los fondos.

Allí comenzaron con una serie de excusas para no pagar. Primero los bancos, luego la imposibilidad de transferir. "Eran todas excusas para dilatar. Nosotros pedíamos sumas menores que podían entregarnos, pero ni siquiera. Ahi nos pareció sospechoso", explica a Clarín Antonella Spreggero, abogada de uno de los damnificados.

La situación se agravó a mediados de mayo cuando la Mutual sufrió la renuncia de varios miembros de la Comisión Directiva. En ese momento, Leiva le decía a los ahorristas que no podía entregar el dinero porque no tenía la firma de la Comisión.

El 4 de junio, Leiva fue hallado muerto en una casa de fin de semana que tenía en una localidad aledaña. Si bien todos sus allegados e incluso los denunciantes aseguran que se suicidó el caso era investigado por la justicia.

A partir de ese momento, la situación fue de mayor incertidumbre para los ahorristas. Y es que la Mutual cerró sus puertas durante unos diez días antes de empezar a dar respuestas a los inversores que comenzaban a acercarse para preguntar por sus fondos.

Según un comunicado, la Comisión Directiva comenzó a reorganizarse y asesorarse para enfrentar los pagos. "Solicitamos calma, paciencia y empatía ante la situación que estamos atravesando. Un hecho tan repentino y de esta magnitud nos afectó profundamente y, naturalmente, generó una situación que requiere tiempo para reorganizarnos", plantearon.

"En este proceso, nos encontramos tomando conocimiento de todos los aspectos que involucran a la Mutual, algunos de ellos desconocidos para nosotros y otros que requieren una mayor profundización" , agregaba el comunicado. Según lo denunciado por los ahorristas, no saben actualmente quienes están a cargo de la nueva CD. Clarín intentó comunicarse con la Mutual pero no hubo respuesta.

"No tenemos comunicación, no sabemos quiénes son las autoridades, quiénes han quedado a cargo, quiénes son los representantes, porque solamente se ha lanzado un comunicado desde una red social, pero es un comunicado anónimo porque nadie pone su nombre", se quejó Spreggero en una nota con LT10.

Según la denunciante, en una de las pocas comunicaciones que tuvo con la entidad le blanquearon que no contaban con los fondos para devolver a los ahorristas. "Estaban gestionando créditos con otras mutuales para poder hacer frente y, si lo lograban, lo iban a hacer en cuotas. Nosotros reclamábamos el íntegro recupero de los fondos", plantearon, rechazando cualquier pago en cuotas.

Héctor Beltrán, otro ahorrista que avanzó con una denuncia penal, le contó a la radio Power Max 104.5 que venían dándole excusas para retirar los fondos. "Por más que vos te des cuenta que hay algo raro que está pasando, el dinero no lo podés sacar hasta el plazo que vos pusiste, que es el caso mío", contó.

La bronca entre los ahorristas creció cuando comenzó a circular el rumor de que varios miembros de la Comisión Directiva habían logrado retirar sus fondos antes del colapso. Si bien esa versión no pudo ser confirmada por los abogados ni otras fuentes judiciales, sirvió para inflamar aún más a los damnificados.

Según el censo 2022, la comuna de Nelson tiene 5100 habitantes. Su jefe comunal es Osvaldo "Morocho" Leiva, quien además era hermano de ex presidente de la Mutual.

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín