“Diego vigila”, “besitos anticapitalistas” y “FIN”: las reacciones de la oposición ante la renuncia de Adorni

Desde un amplio espectro de la oposición apelaron a un viejo latiguillo de Manuel Adorni después de que presentara su renuncia a la Jefatura de Gabinete : "FIN". En tanto, la izquierda salió a cobrarse viejas facturas y hubo quien desempolvó un antiguo tuit de Adorni.

La reacción mayoritaria fue apelar al remate que utilizaba Adorni para dar por finalizados sus mensajes en redes sociales. "FIN", todo con mayúsculas, fue el latiguillo al que recurrieron ahora Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Paula Oliveto y Claudio "Turco" García, excandidato a legislador porteño.

El Turco García , además, acompañó su escueto mensaje con la foto de una pintada callejera: "Cuidado boludo, Diego vigila" . Citó una polémica frase del ya exvocero presidencial contra Maradona , a quien el también ahora exjefe de Gabinete ignoró al astro futbolístico en una conferencia de prensa.

Fin. https://t.co/EAq43KB6XD pic.twitter.com/KOqmrObruw

En el peronismo prefirieron hablar largo y tendido sobre la salida de Adorni. "CHAU Adorni. FIN las pelotas", escribió Agustín Rossi. "¿De dónde salió el medio millón de dólares que se gastó? ¿Adorni socio de Milei en la estafa $LIBRA? ¿El gobierno paga sobresueldos en dólares? ¿Hasta dónde llega el tráfico de influencias?", agregó, como pedido para que avance la Justicia.

El expresidente Alberto Fernández recordó que el ex funcionario "no pudo enfrentar a los diputados. No quiso informar a los senadores. No le contestó a la Justicia. Les mintió a los periodistas. Se burló de los argentinos".

No pudo enfrentar a los diputados. No quiso informar a los senadores. No le contestó a la Justicia. Les mintió a los periodistas. Se burló de los argentinos. Ojalá pueda estar en paz con su conciencia…la soberbia y el maltrato nunca son gratis 😢 pic.twitter.com/AjOmtiiusy

"Ojalá pueda estar en paz con su conciencia…la soberbia y el maltrato nunca son gratis", añadió en un posteo en sus redes sociales, con una foto de Adorni llorando, hecha con IA.

Nicolás Trotta, en tanto, apuntó que "no alcanza con irse cuando las responsabilidades ya están a la vista". El diputado nacional dijo que Adorni "encarnó la soberbia, la crueldad y la miseria política de este gobierno. Milei lo sostuvo hasta el final y quienes lo blindaron en el Congreso también deberán responder por ese respaldo. Ahora le queda la Justicia".

Kelly Olmos, también integrante de la Cámara baja, apuntó que "Adorni se va y está bien porque es un chorro". Y añadió: "El asunto es que el gobierno que encabeza Milei es todo un sistema de saqueo y robo de la Argentina. Es un problema que excede la moral y que nos debe llevar a un cambio político profundo".

"Una renuncia que llega muy tarde", reflexionó, por su parte, Jorge Taiana. "Se cansaron de mentirle y faltarle el respeto a la gente. Todo el pueblo argentino ya sabía que Adorni era un ladrón".

Una renuncia que llega muy tarde. Se cansaron de mentirle y faltarle el respeto a la gente. Todo el pueblo argentino ya sabía que Adorni era un ladrón. Su salida no borra lo que pasó ni la cadena de responsabilidades que aún deben investigarse. Esperemos que pronto haya… pic.twitter.com/hTmcQbwdSX

El radical Pablo Juliano , en tanto, concluyó que Adorni fue "el fusible que quemó todo el tablero", por sus consecuencias en el Gobierno.

"La salida de Manuel Adorni del Gobierno llega tarde, con una crisis institucional, política y de credibilidad inexplicable", escribió, al tiempo que se preguntó: "¿Por qué esa obstinación de sostenerlo? ¿Qué cosas sabe Adorni que preocupan a los hermanos Milei?". En sintonía con la reacción general, remató: "Fin (Pero solo de un capítulo. La novela continúa)".

Lo acompañó con una foto del día que le arrimó a Adorni un ejemplar de la Constitución, en el Congreso.

Además de su tuit con el "FIN", Maximiliano Ferraro habló de "meses de protección política" para Adorni. Y completó: "Hoy termina este papelón que puso en vilo la credibilidad moral de nuestras instituciones. Ahora resta lo más importante, que la Justicia siga investigando".

Después de meses de protección política, Manuel Adorni renunció. No por las "operaciones" que denuncia en su carta, sino porque nunca pudo justificar su patrimonio, ocultando información y acumulando una mentira tras otra. Confunde control y rendición de cuentas con persecución.…

Desde la Coalición Cívica también se pronunció Hernán Reyes. "Los argentinos echamos a Adorni. Milei no le aceptó ninguna renuncia: tuvo que irse", dijo el legislador porteño. Y concluyó: "Chau, Adorni. Ahora te espera la Justicia".

Los argentinos echamos a Adorni. Milei no le aceptó ninguna renuncia: tuvo que irse. Que se vaya es una buena noticia. Lo que no cambia es la cultura política de este gobierno. Especularon, mintieron e intentaron sostener hasta el último momento a un corrupto y evasor confeso,…

Uno de los sectores políticos con los que más confrontó Adorni fue la izquierda . Este sábado salieron a responder tanto desde el Nuevo MAS como desde el Frente de Izquierda.

"Adorni es Milei. Intentarán utilizarlo como fusible de un gobierno y un régimen político corrupto que quiere preservar a Milei y su plan de entrega y esclavitud", expresó el diputado Nicolás del Caño.

Por su parte, Myriam Bregman manifestó: " Otro arrogante que se va, otro gallito como Espert que cae . Todos sucios, todos manchados".

Otro arrogante que se va, otro gallito como Espert que cae. Todos sucios, todos manchados. A Manuel Adorni lo sacan para intentar oxigenar un gobierno que cada vez cosecha más rechazo popular. En el Congreso con @NicolasdelCano , sin especulaciones, planteamos la “moción de…

Y Manuela Castañeira fue directa . Citó el tuit de Adorni en el que comunicó la renuncia y añadió: "Besitos anticapitalistas. Fin".

Ocurre que la llamativa iniciativa del Nuevo MAS sobre el campamento anticapitalista había despertado el ácido humor de Adorni, que se burló de ese sector de la izquierda. Y ahora se lo cobraron.

Y desde Política Obrera, el espacio de Marcelo Ramal y Jorge Altamira, se pronunciaron con críticas a los aliados del Gobierno: hablaron de un acuerdo, incluso con el peronismo (apuntaron a Mayans), y dijeron que el exjefe de Gabinete "sigue contando con el apoyo político del Gobierno".

Llegué. Fin. pic.twitter.com/Naxi1OoAWK

Pero hubo también lugar para quienes apelaron al archivo de X y sólo apretaron el botón de retuit. Nicolás Trotta fue uno de los que compartieron el viejo mensaje de Adorni, cuando aceptó la vocería presidencial. "Llegué. Fin", escribió en X, con una placa roja de Crónica TV con la palabra "FIN".

Fuente: Clarín