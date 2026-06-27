“Me retiro tranquilo y sereno”: las diez frases más relevantes de la renuncia de Manuel Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, oficializó su salida del Gobierno este sábado tras una serie de jornadas marcadas por las especulaciones políticas. La dimisión ocurrió en un contexto de tensión, agravado por la investigación judicial que pesa sobre el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. Según trascendió, el presidente Javier Milei tomó conocimiento de la decisión tras conversaciones previas sobre el desgaste que sufrió el ahora exministro.

Esta salida altera el mapa del Poder Ejecutivo y abre la danza de sucesores en la Casa Rosada, donde suenan nombres como Diego Santilli -el más fuerte para el cargo-, Pablo Quirno y Sandra Pettovello.

La renuncia de Manuel Adorni dejó definiciones contundentes sobre su mirada respecto a la gestión y el hostigamiento que denunció sentir, ya que remarcó que “el ensañamiento tiene un límite” y que él descubrió el suyo, a su vez que destacó que no puede “seguir exponiendo” a la gente que quiere. En su carta pública, el exjefe de Gabinete seleccionó diez conceptos que resumen su visión sobre el ciclo que cerró:

Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY

Fuente: La Nación