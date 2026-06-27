Las reacciones del arco político a la renuncia de Manuel Adorni

Luego de que se conociera la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, referentes de La Libertad Avanza le agradecieron por su gestión, mientras desde la oposición criticaron el tiempo que el funcionario se mantuvo en el cargo a pesar de que tener una investigación en cintra por presunto enriquecimiento ilícito .

La primera en publicar fue la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich , una de las principales críticas de Adorni dentro de la gestión libertaria.

“La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo”, escribió en la red social X .

Al mismo tiempo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , mencionó su “incansable trabajo” y por “defender las ideas de la libertad con una pasión y compromiso que pocas veces se ven ”.

“Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo. Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme “, expresó.

La vicepresidenta Victoria Villarruel contestó el posteo con ironía: “Solo entré para leer los comentarios” .

La publicación de Karina Milei fue compartida por el canciller Pablo Quirno y Santiago Oría , director de realizaciones audiovisuales de la Presidencia. Este último retuiteó y agregó en respuesta: “ Espalda con espalda contra los ataques injustos , seguimos dando la pelea y haciendo el mejor gobierno de la historia”.

Pilar Ramírez , presidenta de LLA CABA, también le agradeció a Adorni. “Gracias, Manuel. Vocero, candidato ganador, jefe de Gabinete. Nunca vas a dejar de ser parte de este proyecto que busca cambiar de una vez y para siempre a la Argentina”, manifestó.

De parte de la oposición, el expresidente Alberto Fernández compartió una imagen del saliente jefe de Gabinete diseñada con lágrimas en sus ojos.

“No pudo enfrentar a los diputados. No quiso informar a los senadores. No le contestó a la Justicia. Les mintió a los periodistas. Se burló de los argentinos. Ojalá pueda estar en paz con su conciencia… la soberbia y el maltrato nunca son gratis “, tuiteó.

No pudo enfrentar a los diputados. No quiso informar a los senadores. No le contestó a la Justicia. Les mintió a los periodistas. Se burló de los argentinos. Ojalá pueda estar en paz con su conciencia…la soberbia y el maltrato nunca son gratis 😢 pic.twitter.com/AjOmtiiusy

En tanto, la Unión Cívica Radical (UCR) publicó una foto de Adorni con su característica frase: “Fin”.

“La UCR sostiene que la salida de Manuel Adorni debió producirse hace meses . Un crecimiento patrimonial inexplicable y una sucesión de mentiras que, lejos de aportar claridad, sólo sembraron más confusión, lo volvieron incompatible con una de las máximas responsabilidades institucionales de la República", expresó el centenario partido.

Y prosiguió: " Ahora es la hora de la Justicia: un proceso transparente, rápido y justo , sin presiones de ningún tipo, que esclarezca cómo cambió en tan poco tiempo el estilo de vida del jefe de Gabinete. Porque la honestidad no se declama: se demuestra con ejemplaridad. Y la ejemplaridad en el ejercicio del poder no es negociable ”.

En tanto, el diputado y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro , citó el tuit de Adorni y sumó una foto que decía: “Fin”.

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El titular de la UCR de la ciudad de Buenos Aires, Hernán Rossi , instó a que la renuncia a destiempo “no borre la memoria”.

“Manuel Adorni fue un soberbio que, en el ejercicio de su función, destrató a todo aquel que lo incomodara con sus preguntas. Y encima de eso fue un mentiroso que le faltó la palabra a la gente . Se pasó meses inventando excusas, herencias y hallazgos fortuitos, hasta hoy. Ojalá caiga todo el peso de la justicia sobre él, y ojalá sea pronto”, detalló.

Que la renuncia a destiempo no nos borre la memoria. Manuel Adorni fue un soberbio que, en el ejercicio de su función, destrató a todo aquel que lo incomodara con sus preguntas. Y encima de eso fue un mentiroso que le faltó la palabra a la gente. Se pasó meses inventando excusas,… pic.twitter.com/JD65ohMcMh

En tanto, la diputada del kirchnerismo Victoria Tolosa Paz escribió: “Son corruptos. Fin”, mientras el legislador del Partido Socialista Esteban Paulón también compartió una publicación con el “Fin”.

“Cien días tapando el sol con las manos . Mas temprano que tarde, finalmente te quemaste, Milei. Se terminó la farsa. Más de tres meses mintiéndole a la sociedad argentina y al Congreso. Que la justicia avance! Spoiler: hacerse el distraído no te hacen ingenuo, te hace cómplice”.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria (UxP) y exministro de Defensa Jorge Taiana manifestó que se trató de un “ renuncia que llega muy tarde . Se cansaron de mentirle y faltarle el respeto a la gente. Todo el pueblo argentino ya sabía que Adorni era un ladrón. Su salida no borra lo que pasó ni la cadena de responsabilidades que aún deben investigarse. Esperemos que pronto haya Justicia”, añadió.

La caída de Adorni resume muy bien de que se trata este gobierno. -Un periodista outsider sin muchas luces que se la pasaba hablando contra la casta llegó a la Casa Rosada. -Desde el poder festejó los despidos en el Estado, justificó con soberbia y cinismo los recortes a los… https://t.co/rvF8rZaqbX

Su compañero de banca Itai Hagman afirmó que la caída de Adorni “resume muy bien de qué se trata este gobierno”. Aseguró que es “un periodista outsider sin muchas luces que se la pasaba hablando contra la casta llegó a la Casa Rosada” y que luego “empezó a vivir la vida de nuevo rico” y “pensó que era invencible y que iba a ser el próximo jefe de Gobierno”.

“Le pasó a Adorni, tarde o temprano le va pasar a Milei , vinieron para hacer la tarea de los que tienen de verdad el poder y se van a ir por la puerta de atrás”, cerró.

Fuente: La Nación