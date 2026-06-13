Detuvieron a nueve policías acusados de haber prendido fuego a un hombre en Rosario

Nueve policías de Rosario fueron detenidos este viernes acusados de haber participado en un operativo irregular en el que un hombre de 42 años fue rociado con alcohol y prendido fuego .

Todo ocurrió en mayo de 2024 en el barrio Parque Casas, en Rosario. De acuerdo a la investigación, los sospechosos luego intentaron encubrir la agresión a través de una causa armada .

Las detenciones fueron realizadas por la Dirección de Asuntos Internos en el contexto de una investigación encabezada por el fiscal Pablo Socca.

De acuerdo con la versión policial difundida en aquel momento , policías de Acción Táctica (PAT) perseguían a un grupo de hombres que llevaba una mochila. Uno de ellos entró a una casa con el bolso e intentó prenderlo fuego, pero terminó incendiándose por accidente .

Sin embargo, con el avance de la causa, surgieron elementos que pusieron en duda ese relato. A partir de distintas pruebas y del testimonio del hombre, el fiscal concluyó que el incendio no había sido accidental . La hipótesis sostiene que los policías lo atacaron y luego alteraron el procedimiento para justificar lo ocurrido .

La víctima permaneció internada durante un tiempo en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) por la gravedad de las lesiones . Si bien sobrevivió, sufrió secuelas permanentes .

Los agentes detenidos son David Z., Omar C., Juan José Feliciano G., Maximiliano C., Isaías B., Estela B., María Eugenia N. y Jesús Balais , quien está preso en la cárcel de Ezeiza después de haber sido condenado por otro caso relacionado con el robo de dinero y drogas durante un procedimiento ilegal.

La causa avanza bajo las acusaciones de tentativa de homicidio calificado por alevosía , ensañamiento y por haber sido cometido por funcionarios policiales. También se investigan los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, amenazas coactivas, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La víctima contó ante la Unidad de Asuntos Internos que todo comenzó cuando salía de la casa de su hermano, ubicada sobre la calle Larrechea, en el barrio Parque Casas. En ese momento, una camioneta policial se detuvo junto a él y varios agentes lo obligaron a subir .

Los policías lo habrían trasladado hasta una propiedad cercana, donde lo tiraron al piso y comenzaron a golpearlo. Allí, habrían intentado que se haga cargo de una mochila que luego sería presentada como evidencia dentro del procedimiento.

El hombre aseguró que, mientras era amenazado, uno de los policías le arrojó una botella de alcohol etílico sobre la cabeza. Después, otro tomó un encendedor y comenzó a acercarle la llama para intimidarlo.

La situación se volvió dramática cuando, según la denuncia, finalmente lo prendieron fuego . Desesperado, el hombre intentó apagar las llamas metiendo la cabeza dentro de un inodoro.

La víctima permaneció internada en terapia intensiva y sufrió complicaciones que obligaron a los médicos a practicarle una traqueotomía. Como consecuencia de esas lesiones perdió la capacidad de hablar con normalidad , por lo que su declaración ante la Justicia tuvo que ser realizada por escrito. Además, presenta cicatrices en la cabeza, la cara, el cuello y las manos .

Su testimonio fue clave para que la investigación cambiara de rumbo. Los investigadores sostienen que la versión oficial fue elaborada para encubrir la agresión y justificar el secuestro de la mochila que los policías buscaban atribuirle.

En los próximos días habrá la audiencia imputativa en la que se conocerá el grado de participación que habría tenido cada uno de los agentes involucrados.

Fuente: TN