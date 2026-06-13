Declararon culpable al medio hermano de Marcos Senesi por el intento de secuestro de una nena en Miami

Mientras Marcos Senesi atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera luego de ser convocado a la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026 , una noticia sacudió a su entorno familiar. Un jurado de Miami declaró culpable este viernes a su medio hermano Leonardo Venegas por el intento de secuestro de una niña de seis años y por abuso infantil .

Venegas, de 34 años, es un rapero y creador de contenido que se hizo conocido en redes sociales bajo el nombre de “Ácido MC”. Después de una deliberación que se extendió durante dos horas, el jurado determinó su culpabilidad por ambos delitos. Ahora resta que el tribunal dicte la sentencia . De acuerdo con fuentes judiciales, la pena máxima prevista para estos cargos es la prisión perpetua .

El caso ocurrió en julio de 2023 , durante las celebraciones por el Día de la Independencia de Estados Unidos. De acuerdo a la investigación, la nena jugaba junto a otros chicos en las inmediaciones de un complejo de departamentos ubicado en Miami-Dade cuando Venegas se acercó por primera vez al lugar.

La fiscalía sostuvo que dos días después el acusado regresó a la zona a bordo de una camioneta Range Rover blanca. El vehículo llamó la atención de los chicos del barrio, pero la situación tomó un giro dramático cuando la chica quedó sola.

De acuerdo con la reconstrucción presentada durante el juicio, Venegas tomó a la niña de un brazo e intentó llevársela por la fuerza . La pequeña reaccionó de inmediato: lo mordió para liberarse y salió corriendo hacia su casa. Esa resistencia fue clave para frustrar el intento de secuestro.

Los investigadores sostienen además que el acusado golpeó a la nena en la cara antes de que pudiera escapar. Esa presunta agresión fue la que derivó en el cargo adicional de abuso infantil por el que también fue condenado.

Luego de conocerse el veredicto, Teshia McGill, madre de la víctima, destacó el coraje de su hija y aseguró que fue fundamental para resolver el caso. “ Fue muy valiente, luchó contra él ”, dijo ante medios locales.

Durante el juicio, la fiscalía presentó además imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a Venegas recorriendo el complejo de departamentos en las fechas señaladas por la denuncia. Para los investigadores, esas grabaciones reforzaron el relato de la víctima y de los testigos.

Con el veredicto ya definido, el proceso judicial ingresó en su etapa final. La próxima instancia será la audiencia de sentencia , en la que se determinará cuántos años deberá pasar Venegas en prisión.

Fuente: TN