Detuvieron en La Plata a un hombre prófugo de la Justicia desde hace ocho años

Un hombre de 27 años fue detenido en La Plata durante un operativo de control preventivo realizado por efectivos del Escuadrón Motorizado de la Unidad de Prevención de la Policía Local (UPPL) .

El procedimiento, que tuvo lugar en la intersección de 131 y 59 , en el barrio Los Hornos, permitió a la policía comprobar que el individuo tenía un pedido de captura vigente desde 2018.

La intervención policial se produjo en el marco de las tareas habituales de prevención que se desarrollan en esa zona de la ciudad. Los agentes, al observar a un motociclista circulando por el área, decidieron identificarlo y verificar sus datos en los sistemas informáticos. Fue en ese momento cuando constataron que sobre el joven pesaba una orden de detención emitida hace ocho años por la Justicia.

De acuerdo con fuentes policiales , la orden había sido emitida el 13 de junio de 2018 en el contexto de una causa penal caratulada como “hurto en grado de tentativa” . Tras la comprobación, los uniformados procedieron a trasladar al sospechoso a una dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.

El procedimiento también contó con la participación de personal de Tránsito , quienes intervinieron respecto a la situación de la moto en la que se desplazaba el detenido, una Corven Mirage 110 .

Según informó el portal 0221 , en el lugar los agentes labraron infracciones sobre el rodado y dispusieron su traslado al Polo de Seguridad para la realización de las actuaciones administrativas pertinentes.

Según la información proporcionada por las autoridades, el hombre detenido era buscado desde el año 2018 en el marco de una investigación judicial por un intento de hurto. La causa está a cargo del Juzgado Correccional N° 4 , que había solicitado la captura del sospechoso hace casi ocho años. El operativo de control permitió localizarlo de manera fortuita, ya que fue identificado durante un patrullaje preventivo y no como consecuencia de una pesquisa específica.

El Juzgado Correccional N° 4 es el encargado de tramitar el expediente por “hurto en grado de tentativa”. Se informó que, hasta que se reciba una orden formal, el detenido permanecerá bajo custodia policial y a disposición del juzgado interviniente. El proceso administrativo incluye la revisión del estado de la causa y la eventual citación a declarar del acusado.

En cuanto al vehículo secuestrado, personal de Tránsito labró las infracciones correspondientes y dispuso el traslado de la Corven Mirage 110 al Polo de Seguridad . Allí se realizarán las verificaciones técnicas y administrativas necesarias antes de definir su restitución o retención, dependiendo de la documentación presentada por el propietario.

Pocas horas atrás, la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina detuvo este viernes a Facundo Sánchez Aguilar , un exoficial mayor de la Policía de la Ciudad condenado a siete años de prisión por abuso sexual simple y abuso agravado con acceso carnal , en un anexo de una comisaría del barrio porteño de Palermo .

Desde el 31 de marzo de 2025 la Oficina de Transparencia había dispuesto el pase a disponibilidad y alejamiento de él de la fuerza porteña.

La detención se produjo en la localidad Arturo Seguí , en la provincia de Buenos Aires, tras haber permanecido prófugo desde abril , tiempo después que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dejó firme la sentencia.

El arresto estuvo coordinado con la Secretaría de Captura de Prófugos , dependiente de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja ,

La orden de detención había sido emitida el 9 de abril de este año, luego de que la Cámara de Casación rechazara un recurso de la defensa que cuestionaba el testimonio de la víctima y confirmara la sentencia dictada en agosto de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 .

Fuente: Infobae