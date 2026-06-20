Detectaron dos autos con pedido de secuestro durante controles de tránsito en Villa Gesell

ZONALES





Dos vehículos que registraban pedidos de secuestro activos por distintos delitos fueron detectados durante operativos de control vehicular realizados por personal de Tránsito y Patrulla Urbana en Villa Gesell.





El procedimiento permitió interceptar un Volkswagen Fox de color gris y un Fiat Palio blanco. Tras verificar la documentación y los datos en los sistemas correspondientes, los agentes comprobaron que ambos rodados eran requeridos por la Justicia.





Según se informó, el Fiat Palio presentaba un pedido de secuestro por una causa de robo agravado solicitado por el Departamento Judicial de La Matanza. La medida había sido registrada el 2 de noviembre de 2021.





Por otra parte, el Volkswagen Fox tenía un pedido de secuestro por robo emitido por la Comisaría Avellaneda Segunda, dependiente del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. En este caso, el requerimiento judicial databa del 14 de octubre de 2017.





Tras la constatación de las irregularidades, tomó intervención la Estación de Policía Comunal Segunda de Villa Gesell, que llevó adelante las actuaciones de rigor y puso los antecedentes a disposición de la Justicia.





Desde el área de Seguridad destacaron la importancia de los controles preventivos, que además de verificar documentación y condiciones de circulación, permiten detectar vehículos vinculados a hechos delictivos y colaborar con las investigaciones judiciales en curso.