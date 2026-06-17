Descubrimiento en el mundo animal: hallaron una nueva especie de roedor en Córdoba

Argentina se destaca por la biodiversidad de su territorio, que incluye especies de todo tipo. En ese sentido, un equipo de científicos del CONICET confirmó el hallazgo de una nueva especie de roedor en Córdoba.

Se trata del Apnotomys conicetorum , un mamífero que fue encontrado en el Parque Nacional Traslasierra , en la zona de Guasapampa. También conocido como rata vizcacha de Guasapampa , este animal era desconocido para la ciencia.

El hallazgo, realizado por investigadores del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, el CONICET y distintas universidades nacionales, se dio en laderas rocosas cubiertas de bromelias , un entorno característico de la sierra de Guasapampa.

Entre las principales características, se destacan:

Tras analizar al roedor, los investigadores determinaron que pertenece a la familia Octodontidae . De todas maneras, presenta diferencias tan marcadas en su genética y anatomía que justificaron la creación de un nuevo género.

La elección del nombre científico, Apnotomys conicetorum , fue pensada como un homenaje a la Administración de Parques Nacionales y al trabajo del CONICET . Para los investigadores, este descubrimiento remarca la importancia de proteger los ambientes naturales y sostener la investigación de campo.

Más allá de sumar una nueva especie a la fauna argentina, el hallazgo demuestra que aún existen especies desconocidas en las zonas menos exploradas del país . Además, pone el foco en la importancia de las áreas protegidas y los bosques nativos.

La rata vizcacha de Guasapampa es un símbolo de que la biodiversidad argentina aún tiene mucha riqueza oculta . Su descubrimiento en Córdoba representa un importante avance científico y refuerza la necesidad de conservar los ecosistemas serranos para protegerlos y seguir estudiándolos.

Fuente: TN