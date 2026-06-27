Del bondage al tantra: así es el festival argentino de sexo que invita a explorar el deseo sin prejuicios

Durante más de dos décadas, un festival argentino convirtió al erotismo en una propuesta que combina entretenimiento, educación sexual y derribo de prejuicios. Lo que nació hace 26 años en Córdoba como una idea poco convencional hoy recorre distintas provincias y convoca a miles de personas interesadas en explorar la sexualidad desde una mirada abierta y sin tabúes.

Detrás del proyecto está Christian Sassi , un cordobés que, después de estudiar Cine en la universidad, comenzó a producir contenido audiovisual para adultos. Junto a un grupo de amigos filmó Córdoba al Palo , la primera película pornográfica realizada íntegramente en los paisajes serranos de la provincia. El nombre era un guiño a la canción La Argentinidad al Palo , de Bersuit Vergarabat.

La experiencia, sin embargo, no tuvo el resultado comercial esperado. Las dificultades para sostener ese mercado lo llevaron a repensar el proyecto y buscar otra forma de acercar la sexualidad al público. Así nació SexpoErótica , un evento que con el tiempo se transformó en un clásico.

Aunque desde hace tres años también desembarcó en Buenos Aires, el festival nació en Córdoba. “Si bien era una ciudad grande, hace 26 años tenía una mentalidad más de pueblo. Sentíamos que había que despertar el erotismo en la gente cordobesa”, recordó Sassi en diálogo con TN .

Instalar una propuesta de este tipo en su pueblo no fue sencillo. “Cuando empezamos mucha gente me decía que estábamos locos. Esa locura terminó convirtiéndose en constancia y hoy el cordobés ya sabe de qué se trata”, aseguró.

Con el paso de los años también cambió el perfil del público. En las primeras ediciones predominaban los hombres en un 70 por ciento, pero luego comenzaron a asistir cada vez más mujeres, muchas de ellas en grupos de amigas interesadas tanto en las charlas como en los espectáculos. Actualmente, la mayoría de los asistentes son parejas que buscan compartir una experiencia diferente .

Actualmente, SexpoErótica (@sexpo_com) recorre distintas provincias del país. Ya pasó por Rosario, Mendoza y Buenos Aires, mientras que en Córdoba continúa siendo un clásico que se repite año tras año.

SexpoErótica funciona como una feria temática donde cada stand ofrece una propuesta diferente vinculada con el erotismo, el bienestar y la sexualidad. Además del entretenimiento, el objetivo es brindar información, responder dudas y generar un espacio donde el placer pueda abordarse sin prejuicios.

El lema del evento, “Explorando el deseo” , resume el espíritu de la propuesta: generar un espacio donde la sexualidad pueda abordarse con libertad, respeto y curiosidad . Los stands, las instalaciones y los espectáculos invitan al público a participar de experiencias inmersivas que estimulan los sentidos y promueven el aprendizaje.

En el escenario principal se alternan charlas sobre sexualidad con espectáculos en vivo que van desde bailes eróticos hasta propuestas interactivas con el público .

Las charlas están a cargo de profesionales especializados. En esta edición participó Paola Kullock , directora de la Escuela de Sexo, quien brindó una conferencia dedicada al sexo oral. La programación también incluyó talleres de tantra, respiración consciente y una muestra de lencería artística.

En distintos sectores del predio se desarrollan demostraciones de masajes eróticos, propuestas sensoriales y actividades participativas. En algunas de ellas, por ejemplo, los asistentes se colocan un antifaz para experimentar distintos estímulos táctiles, entre ellos el contacto de una fusta sobre el cuerpo.

Otro de los espacios más visitados es el dedicado al fetichismo, donde se presentan prácticas como el pet play , el bondage y distintas expresiones vinculadas al látex y al cuero . “La gente puede ver de qué se trata, preguntar, aprender e incluso animarse a participar”, explicó Christian.

Después de más de 26 años, SexpoErótica logró consolidarse como un encuentro donde conviven propuestas artísticas, educación sexual y distintas formas de expresar el erotismo. Lo que alguna vez fue considerado una excentricidad hoy forma parte de una agenda que, edición tras edición, reúne a un público cada vez más diverso.

Fuente: TN