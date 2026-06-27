La pareja gay que desafió los prejuicios familiares y logró formar una familia en Israel

Raphael Eppler-Hattib “Rafi” tiene 65 años y es gerontólogo y asesor de organizaciones. Ashraf Hattib-Eppler, de 55, es peluquero y se dedica a acompañar a mujeres enfermas de cáncer y ayudarles con su cabello. Rafi salió del armario escandalosamente escribiendo una columna en un periódico en los años 80. Ashraf no lo proclamaba, pero hacía su vida , a pesar de venir de una pequeña y conservadora localidad árabe del norte de Israel.

Cuando se conocieron, Ashraf era padre soltero de un niño de 5 años. De su breve matrimonio con una colega peluquera de su pueblo nació Moran, y Ashraf se ocupó de su crianza. Rafi pasó a formar parte de la familia .

Rafi cuenta que de Ashraf le fascinó que viviera fuera del armario y fuera papá: “Era alguien con quien podía formar una familia. Algo que no suele pasar con los chicos árabes, porque viven su homosexualidad a escondidas”.

“¿Por qué tienes que estar siempre con la lucha esta, siempre al frente?”, le increpaba su madre a Rafi. “Sí, le hubiera gustado que bajara el volumen”, confirma él con cariño. Las madres de ambos pasaron por diferentes estadios de negación hasta llegar a la aceptación de sus hijos y de su relación. Las dos se conocieron y se apreciaron en las reuniones familiares organizadas por los Eppler-Hattab, o viceversa.

Pero cuando la pareja se casó y subieron la foto de la boda a Facebook, “la familia de Ashraf dejó de hablarle por tres años”, cuenta Rafi. “Sí”, asiente Ashraf. “Sabían de nuestra relación y todo estaba bien, pero saber es una cosa y hablarlo es otra. No se habla”, explica.

Hoy, ya criado Moran, de 25 años, en el departamento de Rafi y Ashraf en la bella ciudad mixta de Haifa, suenan ritmos de la cantante egipcia Umm Kulthum y de los británicos Pet Shop Boys. Mientras la perrita Toy corretea y besuquea a sus dueños. Fue rescatada de un kibutz tras la masacre del 7 de octubre de 2023, cuando su familia humana fue asesinada.

Fuente: TN