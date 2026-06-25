De qué trata la campaña solidaria que encabeza Ricardo Montaner tras la catástrofe que vive Venezuela

Dos potentes terremotos golpearon a Venezuela el miércoles y dejaron un saldo devastador . Según el último reporte oficial difundido este jueves, ya se contabilizan 188 personas fallecidas y más de 1500 heridos , mientras continúan los operativos de rescate entre los escombros en varias de las zonas más afectadas del país. En este contexto, el cantante Ricardo Montaner inició una campaña solidaria a través de su fundación The House Project para ayudar a la víctimas. “Estamos yendo a las zonas más afectadas” , aseguró en un video en sus redes sociales.

Los sismos, que alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, se convirtieron en los más fuertes registrados en territorio venezolano en más de cien años . La tragedia provocó además el colapso de edificios, interrupciones masivas en el suministro eléctrico, severos daños en infraestructura clave y llevó al Gobierno interino a decretar el estado de emergencia a nivel nacional . Ante esta situación, son muchos los artistas y figuras reconocidas de Venezuela que están iniciando campañas de donaciones para socorrer a los damnificados.

A través de un sentido video en su Instagram, Montaner contó cómo está viviendo esta experiencia y cómo encara la ayuda que se necesita. “Cada vez que suceden cosas como esta, lo primero que pasa es que hay una especie de shock que no te permite movilizarte, que no te permite reaccionar . Lo segundo que viene es que cuando caes en cuenta de todo y de la magnitud de lo que está sucediendo, quieres activarte como persona, como familia”, aseguró en el clip que grabó junto a su mujer Marlene Rodríguez.

“Nosotros ya lo hicimos, nos hemos activado como familia tratando, primero que nada, de orar por el pueblo venezolano, de orar por todo aquel que se sienta afectado por esto que está sucediendo. Eso por un lado, y por otro lado, activarnos en la práctica, en cómo poder ayudar, cómo poder hacer algo. Entonces, nosotros tenemos una iniciativa familiar que se llama The House Project “, agregó el cantante.

Marlene explicó cómo manejarán la ayuda a través de la fundación. “Hemos estado trabajando en Venezuela durante años. O sea, no por esta coyuntura estamos trabajando en Venezuela. Venimos trabajando en ella hace muchísimo tiempo, con los más necesitados y con los más urgentes. En este momento queremos llegar a la persona que lo necesita ya . Hay muchísimas instituciones y muchas fundaciones que están haciendo un trabajo fantástico y que ustedes pueden donar a través de ellas también porque de verdad hacen trabajos maravillosos para llegar a grandes masas", aseveró.

Rodríguez también explicó que la ayuda se necesita con celeridad. “Estamos tratando de llegar en inmediatez a quien lo necesita. Estamos yendo a las zonas más afectadas, en este momento estamos recaudando y determinando a dónde va a ir esa donación. Por ejemplo, a las personas que están ayudando con los escombros, a las personas que se quedaron sin casa, a las personas que tienen niños chiquitos y necesitan pañales . Pero esa ayuda inmediata que se necesita hoy, no dentro de 15 días cuando logremos, aunque esto es un trabajo que va a demorar muchísimo tiempo porque es muy, muy importante lo que está sucediendo en Venezuela", sostuvo y aclaró que quienes quieran ayudar pueden ingresar a la web de thehouseproject.com.

Montaner, que públicamente siempre se manifestó como opositor al gobierno de Nicolás Maduro y al de Delcy Rodríguez en el presente, manifestó en sus redes que es tiempo de salvar esas distancias. “Hay momentos en la vida, que debemos elegir entre lo urgente y lo importante, hoy no es el caso, lo que pasa en Venezuela es urgente e importante … activarnos es una forma de demostrar, para que estamos.Dios tenga misericordia de este pueblo que lo ama… y nosotros, tengamos la urgencia de socorrer a quien lo necesita “, aseguró.

En la cuenta de Instagram de The House Project, precisaron que las donaciones se centrarán en alimentos y elementos de higiene. “Venezuela nos necesita hoy. Cuando todo parece derrumbarse, el amor permanece. Seamos luz para las familias afectadas por el terremoto en Venezuela. Miles de familias lo perdieron todo tras el devastador terremoto. En The House Project queremos unir a nuestra comunidad para llevar alimentos, agua potable y kits de higiene a quienes más lo necesitan . Hoy, tu solidaridad puede convertirse en esperanza”, manifestaron.

Fuente: La Nación