Cuándo juega Brasil vs. Japón, por el Mundial 2026

Brasil le pone ritmo a los 16vos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 , instancia en la que se presentará este lunes frente a Japón, desde las 14 de la Argentina. El partido, que tendrá lugar en el estadio de Houston, representa un gran desafío para el conjunto sudamericano, que es el máximo ganador de Copas del Mundo, pero no se consagra desde 2022. Con la intención de recuperar el dominio continental que hoy le pertenece a la selección argentina, la Canarinha asume el primer choque de eliminación directa. El minuto a minuto se puede seguir en canchallena.com.

El encuentro se puede ver en vivo por DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar en DGO, Telecentro Play y Mi Telefé; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 110.

Tanto Brasil como Japón están invictos en el campeonato porque no perdieron en la primera etapa. Lo que los diferencia es que la Canarinha sumó siete puntos y terminó primera en el Grupo C y mientras que los nipones sumaron cinco y fueron segundos en el G.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti debutó en la Copa del Mundo con un empate frente a Marruecos 1 a 1 y, luego, venció sin atenuantes a Haití 3 a 0 y a Escocia por el mismo resultado en un encuentro en el que Neymar Jr. sumó sus primeros minutos. Por otro lado, el DT sigue de cerca la evolución de Raphinha, quien realiza un tratamiento intensivo para intentar recuperarse de una lesión en el muslo derecho sufrida en el segundo partido.

Los asiáticos, por su parte, igualaron con Países Bajos 2 a 2, golearon a Túnez 4 a 0 y volvieron a empatar con Suecia 1 a 1. Terminaron por detrás de los neerlandeses y delante de los suecos y tunecinos.

El historial entre ambos países tiene varios antecedentes y uno de ellos es reciente porque se enfrentaron en un amistoso en 2025 con victoria de Japón 3 a 2. En una Copa del Mundo también hay un partido en el historial y fue en Alemania 2006, con goleada de Brasil 4 a 1.

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Fuente: La Nación