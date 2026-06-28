MAR DEL PLATA: Avanza la investigación por el robo del celular de uno de los jóvenes atropellados en la tragedia del skatepark

ZONALES





La investigación por el robo del teléfono celular de Julián Gómez, uno de los adolescentes que resultó gravemente herido tras la tragedia ocurrida en las inmediaciones del skatepark de Mar del Plata, registró un nuevo avance luego de un allanamiento realizado en la vivienda del principal sospechoso.





Durante el procedimiento, personal policial secuestró prendas de vestir que coinciden con las utilizadas por el hombre captado por las cámaras de seguridad en el momento en que se acercó al joven herido para sustraerle el teléfono celular. Sin embargo, las zapatillas robadas no fueron encontradas.





A raíz de los elementos incorporados a la causa, el sospechoso fue imputado por el delito de hurto agravado y deberá presentarse este lunes en la fiscalía para prestar declaración indagatoria.





Pese al pedido de detención formulado por el fiscal Carlos Russo, el Juzgado de Garantías únicamente autorizó el allanamiento del domicilio y rechazó la detención preventiva. Según explicaron fuentes judiciales, la decisión se fundamentó en que el delito atribuido contempla una pena mínima que podría ser de cumplimiento condicional y, además, no existían riesgos procesales concretos, como peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.





También fue considerado que el sospechoso se había presentado voluntariamente días atrás en una dependencia policial, luego de que su imagen comenzara a viralizarse en redes sociales, donde era señalado como el autor del robo. En esa oportunidad negó cualquier participación en el hecho.





La investigación permitió además recuperar el recorrido del celular robado. Los pesquisas detectaron que el dispositivo estaba siendo ofrecido a la venta a un familiar de la víctima. A partir de esa información, simularon una compra y pactaron un encuentro para concretar la operación por 150.000 pesos.





Cuando los vendedores llegaron al lugar acordado, fueron interceptados por efectivos policiales. Se trataba de un hombre de 23 años y una mujer de 20, quienes quedaron aprehendidos y a disposición de la Justicia, aunque ambos optaron por no declarar.





El episodio ocurrió pocos minutos después del violento accidente registrado el lunes pasado sobre la avenida Patricio Peralta Ramos, cuando un colectivo de la línea 532 perdió el control, subió a la vereda y atropelló a varias personas que esperaban en una parada de colectivos.





Como consecuencia del impacto murió Guadalupe Merlos, de 18 años, mientras que su novio, Julián Gómez, de 15, sufrió graves lesiones y permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).





Según indicaron allegados a la familia, el adolescente presenta un importante traumatismo facial y una lesión en uno de sus ojos. Si bien inicialmente existía preocupación por una posible pérdida de la visión, esa posibilidad fue descartada y continúa bajo seguimiento médico para evaluar su evolución.





Otro de los heridos, de 19 años, permanece internado tras sufrir un severo aplastamiento en una de sus piernas. Aunque en un primer momento los médicos evaluaron la posibilidad de amputarle el miembro afectado, finalmente lograron evitar esa intervención y el joven continúa con un complejo proceso de recuperación.