Cuándo juega Países Bajos vs. Marruecos, por el Mundial 2026

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 prácticamente no se detiene y por eso, Países Bajos y Marruecos ya protagonizarán este lunes uno de los primeros encuentros correspondientes a los 16avos de final, la nueva instancia que se agregó en esta edición ampliada de 48 equipos. El partido, que está programado para las 22 (hora argentina) se disputará en el estadio de Monterrey y se podrá seguir minuto a minuto en canchallena.com

En la Argentina, el encuentro se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports, el canal de DirecTV que se puede sintonizar online en DGO; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 110.

El equipo neerlandés lideró el Grupo F con siete puntos producto de un empate con Japón 2 a 2 más triunfos ante Suecia 5 a 1 y Túnez 3 a 1. Así, cumplió con su favoritismo, aunque no descolló desde el juego y debe elevar su nivel para llegar lejos.

Dirigido por Ronald Koeman, persigue su primer título para sumarse a la tabla de campeones, en la que es la única ausente de las potencias. Fue finalista en Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010 y disputó las semifinales en Francia 1998 y Brasil 2014, pero nunca llegó a la gloria máxima. A la edición 2026 de la Copa del Mundo se clasificó con el primer puesto en el Grupo G de las eliminatorias de Europa, en el que terminó invicto con seis victorias y dos empates.

Los marroquíes, por su parte, sumaron siete unidades en el Grupo C y terminaron detrás de Brasil por contar con peor diferencia de goles (+6 contra +3). Igualaron con la Canarinha 1 a 1 y, luego, vencieron a Escocia 1 a 0 y Haití 4 a 2. Los africanos fueron la gran revelación de Qatar 2022 -cuarto puesto- y tienen en su plantel a varios de los jugadores que protagonizaron aquella gesta, como el arquero Yassine Bounou, el lateral derecho Achraf Hakimi, el volante Sofyan Amrabat.

Ambos equipos tienen un antecedente en un Mundial y fue en el de Estados Unidos 1994 con triunfo 2 a 1 de Países Bajos. La última vez que se enfrentaron fue en un amistoso en 2017, también con triunfo neerlandés 2 a 1.

Los 16vos de final del Mundial inician este domingo con Sudáfrica vs. Canadá y continúan el lunes con Brasil vs. Japón; Alemania vs. Paraguay y Países Bajos vs. Marruecos.

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Fuente: La Nación