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NACIONALES

Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy

Redacción CNM junio 29, 2026

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El frío invernal se siente en todo el país. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , hay al menos 12 ciudades en la Argentina con temperaturas inferiores a 0°C .

El primer puesto lo ocupó Malargüe (Mendoza) , con una temperatura de -5,4°C , sensación térmica de -11°C y 72% de humedad.

El segundo lugar fue para Maquinchao (Río Negro) , con -5,2°C y humedad del 85%. El podio lo completó Villa Reynolds (San Luis) , con -5,2°C y humedad del 90%.

El top diez de las temperaturas más bajas para este lunes quedó de la siguiente manera:

Coronel Suárez (Buenos Aires) , con -0,6°C y Córdoba (capital) , con una temperatura de -0,4°C y sensación térmica de -4,1°C fueron las otras dos ciudades que registraron hoy temperaturas inferiores a 0°C.

Para este lunes 29 de junio, por la mañana, la temperatura será de 5°C y el cielo estará parcialmente nublado . Se prevén vientos del sector oeste a velocidades entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde, la máxima llegará a 14°C , con vientos del suroeste a velocidades de hasta 22 km/h. El cielo seguirá parcialmente nublado .

Para la noche, la temperatura descenderá hasta los 8°C y el cielo permanecerá algo nublado . Se pronostican vientos del suroeste.

Fuente: TN


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