En un megaoperativo, Bomberos detonaron más de 20 granadas que encontraron en una caja

Detonaron más de 20 granadas que estaban en una caja, en un operativo controlado, en una zona descampada en Esteban Echeverría. En el lugar se escucharon fuertes ruidos por las explosiones.

Bomberos y la Policía participaron durante la madrugada de un procedimiento para hacer estallar los artefactos, que se detectaron en la noche del domingo.

Inicialmente hubo un barrido en la zona para verificar que no hubiera más artefactos explosivos. Luego se efectuaron las detonaciones. Se desconoce cómo llegaron las granadas al lugar, porque en la zona no hay cámaras.

Tras la detección de los explosivos las autoridades dispusieron el cierre del perímetro para extremar las precauciones y evitar la presencia de personas no autorizadas en el lugar.

Participaron del procedimiento en Esteban Echeverría efectivos de la Policía Federal Argentina, la Brigada de Explosivos y Bomberos.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN