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Cuál será el día más frío de la semana en el AMBA con 2°C de mínima, según el Servicio Meteorológico Nacional

Redacción CNM junio 29, 2026

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según los especialistas, se esperan mínimas extremas y máximas que no superarán los 14°C .

En ese contexto, se supo que el jueves 2 de julio será el día más frío de la semana y uno de los más frescos del año.

Para el próximo jueves, se espera una mínima de 2°C y una máxima de 12°C , con cielo parcialmente nublado durante todo el día. Además, se pronostican vientos del sector este a velocidades de hasta 22 km/h.

Para este lunes 29 de junio, por la mañana, la temperatura será de 5°C y el cielo estará parcialmente nublado . Se prevén vientos del sector oeste a velocidades entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde, la máxima llegará a 14°C , con vientos del suroeste a velocidades de hasta 22 km/h. El cielo seguirá parcialmente nublado .

Para la noche, la temperatura descenderá hasta los 8°C y el cielo permanecerá algo nublado . Se pronostican vientos del suroeste.

Martes 30 de junio: mínima de 6°C y máxima de 14°C, con cielo ligeramente nublado. Se esperan vientos del este durante la madrugada y la noche, mientras que por la mañana y la tarde, soplarán desde el norte.

Miércoles 1 de julio: mínima de 4°C y máxima de 14°C, con cielo parcial a mayormente nublado. Se pronostican ráfagas de hasta 50 km/h para la tarde y la noche.

Jueves 2 de julio: cielo parcialmente nublado, con mínima de 2°C y máxima de 12°C.

Viernes 3 de julio: mínima de 4°C y máxima de 14°C, con cielo parcialmente nublado. Se esperan vientos del este a velocidades de hasta 22 km/h.

Sábado 4 de julio: cielo mayormente a parcialmente nublado, con mínima de 8°C y máxima de 13°C.

Domingo 5 de julio: mínima de 8°C y máxima de 11°C, con probabilidad de hasta 10% de precipitaciones hacia la tarde/noche. Se espera un cielo mayormente nublado.

Fuente: TN


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