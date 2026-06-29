Fin del reinado de las paredes blancas en el comedor: la nueva tendencia más elegante y práctica del 2026

Los colores planos y completamente blancos empiezan a perder protagonismo en uno de los espacios más importantes de la casa. En 2026, las tendencias de decoración apuestan por paredes con personalidad , texturas y tonos cálidos que convierten al comedor en un ambiente más acogedor y sofisticado.

Durante años, el blanco fue el color favorito por su capacidad para reflejar la luz, transmitir amplitud y combinar con cualquier estilo. Sin embargo, publicaciones especializadas como Elle Decor , Homes & Gardens , The Spruce y Redfin coinciden en que las paletas inspiradas en la naturaleza y los acabados con textura ganan terreno en los proyectos de interiorismo de este año.

El comedor dejó de ser un espacio reservado únicamente para ocasiones especiales y pasó a convertirse en un ambiente donde se trabaja, se comparte tiempo en familia y se reciben visitas. Por eso, los diseñadores buscan crear lugares más cálidos y con mayor personalidad .

Según especialistas consultados por Redfin y The Spruce , el minimalismo extremo y los interiores totalmente blancos empiezan a ceder lugar a ambientes que incorporan color, materiales naturales y elementos que transmiten mayor sensación de confort.

Entre los colores que más protagonismo tienen este año aparecen los beige , arena , greige (mezcla de gris y beige), terracota suave , marrones claros y verdes como el salvia u oliva.

Estas tonalidades permiten crear ambientes relajados y atemporales, además de combinar fácilmente con distintos materiales y estilos decorativos.

De acuerdo con Elle Decor y Homes & Gardens , las paletas cálidas inspiradas en la naturaleza son una de las principales apuestas del diseño de interiores para lograr espacios más acogedores.

No solo cambia el color. También ganan protagonismo las paredes con relieve o acabados artesanales que aportan profundidad visual.

Entre las alternativas más elegidas aparecen:

Elle Decor destaca que los acabados con textura y los revestimientos decorativos son una de las tendencias que más crecen durante 2026, especialmente en espacios sociales como el comedor y el living.

No hace falta remodelar todo el comedor para incorporar esta tendencia. Algunas ideas sencillas incluyen:

La tendencia de 2026 no implica abandonar por completo el blanco, sino utilizarlo de manera más equilibrada. En lugar de ambientes totalmente monocromáticos, el diseño de interiores apuesta por comedores con colores cálidos, texturas y materiales naturales que aportan personalidad sin perder luminosidad.

Fuente: TN