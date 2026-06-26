Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, viernes 26 de junio

Con el invierno ya instalado en gran parte del país, las temperaturas bajo cero continúan siendo protagonistas en distintas provincias. Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante la mañana de este viernes 26 de junio , varias localidades registraron mínimas extremas y heladas intensas.

El primer lugar del ranking actualizado a las 10:00 quedó en manos de El Calafate , en Santa Cruz, donde se registró una temperatura de -1,2 °C y una humedad del 95%.

En segundo lugar se ubicó La Quiaca , en Jujuy, con -0,6 °C y una humedad del 79%. El podio lo completó Santa Rosa del Conlara , en San Luis, con 0,9 °C y una humedad del 87%.

De acuerdo con el informe del SMN , este es el ranking de las temperaturas más bajas registradas durante la mañana del viernes:

Las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días en gran parte del país, por lo que el SMN recomienda mantenerse informado a través de los pronósticos oficiales y tomar precauciones ante el frío extremo, especialmente en el caso de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con neblina durante la mañana y cielo parcialmente nublado desde la tarde y la noche. No se esperan lluvias a lo largo del día.

La temperatura mínima será de 3 °C , mientras que la máxima alcanzará los 14 °C durante la tarde. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 11 °C .

En cuanto al viento, soplará desde el norte con velocidades de entre 7 y 12 km/h , sin ráfagas significativas previstas.

Fuente: TN