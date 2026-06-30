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Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, martes 30 de junio

Redacción CNM junio 30, 2026

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El frío se siente con intensidad en distintos sectores del país tras la llegada del invierno. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , hay al menos 17 ciudades con temperaturas por debajo de los 0°C .

El primer puesto lo ocupó Malargüe (Mendoza) , con una temperatura de -5°C, sensación térmica de -7,5°C y humedad del 77%.

El segundo lugar fue para Ciudad Jardín Lomas del Palomar (Buenos Aires) , con -2,9°C y humedad del 97%. El podio lo completó Las Flores (Buenos Aires) , con -2,8°C y humedad del 97%.

El top diez de las temperaturas más bajas para hoy quedó de la siguiente manera:

Según los especialistas del SMN, las otras ciudades con temperaturas por debajo de los 0°C son:

Por la mañana se espera una temperatura de 3°C, con neblina y vientos del norte a velocidades de hasta 22 km/h.

Hacia la tarde, la máxima llegará a 14°C . Los vientos seguirán soplando desde el norte a velocidades de hasta 22 km/h y el cielo estará ligeramente nublado .

Para la noche, el cielo seguirá ligeramente nublado , con una temperatura de 9°C y vientos del este a velocidades de hasta 12 km/h.

Fuente: TN


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