Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, martes 30 de junio

El frío se siente con intensidad en distintos sectores del país tras la llegada del invierno. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , hay al menos 17 ciudades con temperaturas por debajo de los 0°C .

El primer puesto lo ocupó Malargüe (Mendoza) , con una temperatura de -5°C, sensación térmica de -7,5°C y humedad del 77%.

El segundo lugar fue para Ciudad Jardín Lomas del Palomar (Buenos Aires) , con -2,9°C y humedad del 97%. El podio lo completó Las Flores (Buenos Aires) , con -2,8°C y humedad del 97%.

El top diez de las temperaturas más bajas para hoy quedó de la siguiente manera:

Según los especialistas del SMN, las otras ciudades con temperaturas por debajo de los 0°C son:

Por la mañana se espera una temperatura de 3°C, con neblina y vientos del norte a velocidades de hasta 22 km/h.

Hacia la tarde, la máxima llegará a 14°C . Los vientos seguirán soplando desde el norte a velocidades de hasta 22 km/h y el cielo estará ligeramente nublado .

Para la noche, el cielo seguirá ligeramente nublado , con una temperatura de 9°C y vientos del este a velocidades de hasta 12 km/h.

Fuente: TN