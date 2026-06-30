Se profundiza la crisis en Blender: intiman a Rebord a hacer su programa, pero responde con una ironía sobre el dueño del canal

La crisis en Blender escaló con un nuevo episodio, cuando Tomás Rebord anunció este lunes que recibió una intimación judicial para hacer su programa; aseguró que el canal no tenía cámaras, sonido ni personal para salir al aire; e ironizó con que podría hacerlo desde Estados Unidos, donde está de vacaciones, para hablar sobre los negocios del dueño del canal, Augusto Marini, en la provincia de Misiones.

A cuatro días del despido de diez productores por un reclamo salarial, el canal mantiene fuera del aire dos de sus principales programas y analiza cómo reorganizar una grilla que en menos de una semana ya perdió a la mitad de sus ciclos diarios , incluyendo al de Rebord, que era su programa más visto.

"BLENDER me notificó judicialmente para que me apersonara a hacer el programa antes conocido como Hay Algo Ahí el día de hoy", escribió el conductor este lunes en sus redes sociales. Y agregó: " Fuimos ayer, con una escribana, y constatamos que no había ni cámaras, ni sonido, ni personal para poder salir al aire , como consta en la CD que les mandé. Son los problemas que suelen aparecer cuando despedís a todo el personal de un día para el otro (básicamente no podés hacer el programa)".

El conductor, que se encuentra en Estados Unidos por el Mundial y asegura estar atravesando un período de vacaciones acordado con la empresa, manifestó además que está dispuesto a realizar el programa de manera remota.

"No tengo ningún problema en salir hoy mismo al aire a las 21 horas de manera remota, tal como habíamos acordado para ocasiones especiales", sostuvo. Y planteó, con tono irónico, que haría "un especial sobre la provincia de Misiones, su esquema productivo y sistema de financiamiento" , en una clara alusión al dueño de Blender, Augusto Marini, quien tiene diversos negocios en esa provincia, relacionados con los sectores de energía y salud.

El jueves a la tarde se levantaron todos los programas. Y recién este lunes regresaron los ciclos encabezados por Mauro Szeta y José María Listorti, que arrancaron este año; mientras continúan suspendidos Hay Algo Ahí, de Rebord, y Último Aviso , conducido por Fiorella Sargenti, quien fue la primera en levantar su programa, el jueves pasado, en solidaridad con los despedidos.

"Es un día triste. Me solidarizo con los compañeros despedidos de acá, de Blender, que no estoy de acuerdo tampoco en las formas que se aplicaron. Espero que la empresa los reincorpore a cada uno de ellos", arrancó este lunes a la tarde Szeta su programa ¡Qué Día! . Y agregó: "Nos toca contar lo que pasa, solidarizarnos, abrazarlos y pedir que se los reincorpore. Pedimos que los compañeros sean reincorporados ya".

Varios colegas de Szeta también hablaron en el inicio del programa. Lu Iacono planteó que estaba "angustiada", pero "lo que importa es que ellos puedan ser reincorporados. Es lo que pedimos". El humorista Tomás "Quintín" Palma añadió: "Laburo de gracioso, pero me es muy difícil ponerme a hacer chistes. La transformación será que ellos puedan volver a laburar". Y Hugo Lamadrid sostuvo que los despidos tienen que ver con "una decisión política e ideológica de la empresa".

Por su parte, José María Listorti hizo declaraciones a LAM y reconoció que atraviesa una situación "muy incómoda". Explicó que decidió continuar con su programa porque está atado a un contrato y teme que la paralización total del canal termine afectando a más trabajadores.

"No se quedan sin trabajo 10, se quedan sin trabajo 40 o 50" empleados si no hacemos el resto de los programas, aseguró Listorti, desde Miami, donde se encuentra por el Mundial. "Yo quiero solidarizarme, pero también tengo un contrato que no puedo dejar de cumplir, sino tengo un quilombo legal. Es una situación muy incómoda y todavía no sé cómo resolverla".

Las autoridades de Blender, encabezadas por su dueño Augusto Marini, comenzaron además a buscar alternativas para cubrir las franjas de las 19 y las 21 horas, ocupadas hasta la semana pasada por los programas de Tomás Rebord y Fiorella Sargenti. Aunque siguen las conversaciones para que ambos ciclos continúen en la pantalla del canal, por ahora no hubo avances, ya que la empresa mantiene la decisión de sostener los diez despidos que detonaron el conflicto.

La ausencia de Hay Algo Ahí responde al despido de gran parte de su equipo de producción, una medida que Rebord calificó el viernes como "un superataque" contra el programa. El conductor aseguró que echaron "a todo mi equipo de trabajo" y sostuvo que no recibió respuestas de las autoridades del canal cuando intentó comunicarse para conocer el alcance de la decisión.

"No me queda otra que interpretar esto como un superataque a mi persona, al programa y a los compañeros", afirmó Rebord, quien también se encuentra en Estados Unidos por el Mundial. Y advirtió que la continuidad de Hay Algo Ahí quedó en duda, ya que considera que "no hay programa" sin el equipo que lo produjo desde su desembarco en Blender, a comienzos de 2024.

La postura de Rebord fue acompañada públicamente por otros integrantes de Hay Algo Ahí. Manu Jove aseguró que le duele "profundamente que hayan despedido con violencia a compañeros que quiero mucho y que son además grandes y talentosos trabajadores". Además, advirtió que "a esta hora no hay certezas sobre la continuidad de Hay Algo Ahí, espacio que desarmaron casi por completo".

La crisis también impactó en Último Aviso. El jueves pasado, en plena transmisión, Fiorella Sargenti interrumpió el programa para solidarizarse con los despedidos y cuestionar las desvinculaciones, en el marco de un fuerte operativo de seguridad en el edificio del canal.

"Está sucediendo una situación laboral con nuestros compañeros. Echaron a muchos de nuestros compañeros por hacer un reclamo vinculado con nuestro salario y los aumentos", dijo Sargenti al aire. Y agregó: "No podemos seguir haciendo el programa así. Si tocan a uno, tocan a todos, así es como funciona la solidaridad laboral". Desde entonces, el ciclo permanece fuera de pantalla.

La decisión de la conducción de la empresa Cale Group, dueña de Blender, sacudió a uno de los principales canales de streaming de la Argentina.

Es que Blender se consolidó en los últimos años entre las señales de mayor audiencia del país y en 2025 ocupó el tercer lugar en cantidad de visualizaciones, detrás de Luzu y Olga, según el Índice de Métricas de la consultora En Directo Stream. Su principal programa era el que conducía Rebord.

Fuentes vinculadas a las autoridades de Blender dijeron a Clarín que el canal "no está en crisis ni protagonizó una ola de despidos masivos". Y sostuvieron que las decisiones adoptadas fueron "puntuales, responsables y no comprometen la continuidad del canal".

Las mismas fuentes rechazaron que las medidas constituyan "un ataque contra Tomás Rebord ni contra su comunidad". Y señalaron que fueron adoptadas para "preservar el buen funcionamiento de la señal frente a acciones intimidatorias dirigidas contra directivos y compañeros del canal", además de resguardar "más de 90 fuentes de colaboración profesional que dependen de su operación diaria".

Desde la empresa aseguraron que esperan que Rebord vuelva al aire. "Blender continuará cumpliendo con las obligaciones asumidas en los contratos vigentes y espera que Tomás Rebord vuelva al aire conforme a lo previsto en su contrato y en la programación oportunamente acordada".

También destacaron que durante la última semana alcanzaron un récord histórico en redes sociales, con más de 50 millones de visualizaciones, 65 millones de impresiones y más de cuatro millones de interacciones, según sus datos.

Explicaron que ese crecimiento estuvo impulsado por distintos formatos y talentos, entre ellos la cobertura del Mundial realizada por Marta Fort , el consultorio del actor Esteban Lamothe , las investigaciones policiales de Mauro Szeta y el programa conducido por Listorti.

"Blender seguirá operando con normalidad, creando contenidos de calidad, conectando con su comunidad y generando conversación a través de sus distintas plataformas", agregaron las fuentes del canal consultadas por Clarín .

Desde Miami, donde se encuentra cubriendo el Mundial, Listorti admitió que vive el conflicto con preocupación y reconoció que le resulta difícil tomar una decisión estando lejos del país.

"Estoy en Miami, en el Mundial, en otro mundo, estoy con mis amigos, la Selección. Para mí es muy difícil resolverlo a la distancia", planteó este lunes el conductor de Blender at Night.

En el entorno de Listorti consideran que abandonar el programa implicaría dejar sin aire a su propio equipo de trabajo, en un contexto en el que varios empleados temen que la profundización del conflicto termine afectando más puestos de trabajo.

También se expresó Guille Aquino, exconductor y uno de los fundadores del canal, quien se fue a Vorterix a fines de 2025 y ahora cuestionó con dureza el manejo de la situación por parte de las autoridades de Blender.

"Hicieron un desastre", afirmó Aquino. Y añadió: "Por más que diga que se veía venir y que podía llegar a pasar, jamás imaginé un desenlace así, violento".

Aquino sostuvo que conoce a muchos de los trabajadores despedidos y reivindicó su tarea profesional: "Trabajé con muchos de ellos, muchos años, y doy fe que son profesionales de primer nivel y que han dejado todo en un proyecto que no estuvo a la altura de ellos".

"Hay algunos programas que pareciera que no van a seguir. Realmente un desastre lo que han hecho. A nosotros nos toca de cerca porque es gente que queremos, muy cercana, pero en cualquier canal de stream esto es un papelón. Y 'un papelón' se queda corto", concluyó Aquino.

La profundización del conflicto en Blender ocurre en un momento clave para los negocios audiovisuales de Augusto Marini.

Pocos días antes del estallido de la crisis, el Gobierno porteño preadjudicó el Canal de la Ciudad a Cale Group , la compañía propietaria de Blender. La empresa presentó una oferta de $ 50 millones mensuales, casi cinco veces superior al canon base previsto en la licitación y muy por encima de la propuesta presentada por Argentinos Media.

Marini, que además es socio de Daniel Parisini, alias Gordo Dan, en el canal de streaming Carajo, aguarda ahora la adjudicación definitiva de la señal porteña, que podría concretarse en los próximos días.

Para el proyecto de la pantalla porteña, Marini incorporó a una figura de amplia trayectoria en la televisión abierta, Liliana Parodi, exgerenta de Programación de Grupo América, quien encabeza el equipo diseñado para conducir el proyecto que presentó Cale Group, y la operación, en caso de concretarse la adjudicación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero también Parodi quedó a cargo de toda el área audiovisual de Cale Group y es quien encabeza las negociaciones y decisiones en el conflicto que estalló en Blender.

Cale Group espera desembarcar en la televisión abierta porteña, mientras uno de sus canales de streaming, Blender, atraviesa la mayor crisis desde su creación, con despidos, intimaciones cruzadas, programas suspendidos, negociaciones empantanadas y una programación que intenta reacomodarse en medio de un conflicto que, por ahora, sigue abierto.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín