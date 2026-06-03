Crimen de Agostina Vega: se llevaron ropa y un colchón de la casa de Barrelier e investigan a la dueña del Ford Ka negro

La investigación por el crimen de Agostina Vega continuó este miércoles con un nuevo operativo en la casa de Claudio Barrelier (33), el único imputado hasta el momento por el crimen. Aunque fuentes judiciales aclararon que "en las próximas horas puede haber nuevos detenidos".

Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por Clarín , la adolescente de 14 años habría sido abusada y murió por asfixia mecánica. Frente a las nuevas pruebas aportadas por el abogado de Gabriel Vega, papá de la víctima, el fiscal Raúl Garzón ordenó nuevos allanamientos en Juan Del Campillo 878, donde vive Barrelier y el lugar al que Agostina entró el sábado 23 de mayo y nunca salió.

"Se están rompiendo los pisos de la vivienda ", dijo una fuente cercana a la investigación. Alrededor de las 10.30, la Policía Científica llegó a la casa del hombre de 33 años para encontrar la ropa de Agostina Vega y una extremidad de su cuerpo que no fue hallada entre los restos en el descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba.

Por eso el fiscal Garzón habló de “búsqueda precisa de pruebas”. Los investigadores entraron con picos y palas para levantar el piso y se llevaron un colchón que será peritado en busca de material genético y rastros hemáticos.

Se ordenó también el secuestro de la ropa de todos los que vivían en la casa de Barrelier. Entre ellos, su hija de 11 años y su pareja, Marianela y el matrimonio que alquilaba en el piso de arriba. Serán peritadas con luminol para ver si hay trazas de sangre.

Por otra parte, los fiscales pidieron hacer una planimetría forense (una técnica criminalística que permite representar la escena del crimen) para tomar las dimensiones de las distintas habitaciones de la casa, donde habrían asesinado a Agostina.

Luego de varias horas de trabajo, los agentes de la Policía de Córdoba y del Ministerio Público Fiscal (MPF) se retiraron de la casa del barrio Cofico recién a las 19.

Además, hubo un operativo en la casa de los dos hermanos, Gabriel y Ezequiel Ludueña, quienes lavaron el auto que usó Barrelier el martes 26. Los hombres habían contado a Clarín "que el auto tenía mucha tierra y que les costó sacarla". Mientras que por dentro "estaba impecable" .

"No vimos nada, ni sangre, ni manchas. Estaba impecable, solo dos latitas de gaseosa", aseguraron.

La fiscalía también analiza en detalle el comportamiento de Soledad Andreani, la mujer que fue pareja de Barrelier durante más de cuatro meses y quien le prestó el Ford Ka negro en el que el hombre de 33 años habría trasladado los restos de Agostina Vega en baldes y bolsas de consorcio.

“Sabía perfectamente, al momento de suministrarle el vehículo, que estaba siendo observado por la Justicia. El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina, sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto , que después fue lavado”, denunció Carlos Nayi, el abogado de la familia materna de la joven.

Y agregó: “Hay un mérito para investigarla y darle un grado de responsabilidad. Creemos que en algún tramo fue engañada y en otro tramo mintió , y eso es un delito llamado encubrimiento . Sostenemos que hizo un aporte logístico”.

Los abogados del papá de Agostina pidieron este martes la imputación por encubrimiento de la mujer de 42 años porque dicen que miente y que "lo ayudaba en la conversación contra el padre y lo ponía en eje a Barrelier". Además, afirmaron que van a requerir más imputaciones con el correr de los días.

Durante la mañana también se pudo conocer que los abuelos de la adolescente asesinada aportaron a la Fiscalía más pruebas claves, que ya forman parte del expediente. Fuentes judiciales advirtieron que, en base a lo solicitado por el papá de Agostina y el resultado de los nuevos allanamientos, podría haber nuevos detenidos en las próximas horas.

Ambas familian sostienen "que hay otras personas involucradas" en el crimen ya que no pudo haberlo hecho una persona sola y que van a llegar hasta las últimas consecuencias por Agostina Vega.

La Fiscalía de Instrucción 13 (Distrito 3 Turno 7) de la ciudad de Córdoba informó que, en la causa en la que se investiga el femicidio de Agostina, se dispuso decretar el Secreto de Sumario por el término de 10 días a partir de éste 3 de junio de 2026.

"Esto en virtud de las nuevas medidas de investigación ordenadas y en ejecución dentro del proceso", señalaron en un comunicado.

"Asimismo se informa que ésta fiscalía requirió la acumulación de la causa por privación ilegítima de la libertad contra el imputado Claudio Barrelier del año 2025. Toda novedad en torno a la investigación será comunicada oportunamente teniendo en cuenta las limitaciones del plazo aludido", agregaron.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín