Coronel Brandsen: lo condenaron por robar un ternero, estuvo más de un año preso y era inocente

Un insólito caso llegó a su fin en la Justicia de La Plata en los últimos días, donde un peón rural fue absuelto luego de seis años de litigio por el supuesto robo de un ternero. Ahora, la Justicia podrá avanzar sobre su hermano, a quien considera como un posible responsable del hecho.

El caso se remonta al 14 de julio de 2020, cuando se denunció la desaparición de un ternero de pocos días de vida -conocido como “Bigotito”- del “Puesto Nuevo de Pini”, un establecimiento rural del partido de Coronel Brandsen.

Quien fue señalado por el abigeato fue Matías Ezequiel Rival , un trabajador que se desempeñaba como trabajador rural en un campo perteneciente al productor Marcelo Niclicepe. Era vareador y no tenía antecedentes penales.

Desde un primer momento el hombre, de 35 años, negó haberlo sustraído y brindó una versión alternativa. Según su relato, el ternero había sido encontrado por su hermano y trasladado al lugar donde él trabajaba para cuidarlo. Incluso aseguró que su empleador le había dado autorización para mantener al animal en ese establecimiento.

La acusación contra Rival derivó en un extenso proceso judicial que incluyó dos juicios y una condena posteriormente anulada, hasta que finalmente el pasado miércoles el juez Lucas Massaccesi resolvió absolverlo, tras un pedido formulado por el fiscal Lucas Domsky.

Para la Justicia, no está probado que haya sido Rival quien sustrajo el animal, aunque sí podría investigarse a Martín Rival, su hermano, por el presunto delito de abigeato agravado, y al propio Matías por un posible encubrimiento agravado.

De acuerdo con lo reconstruido por medios locales, en noviembre de 2024 Rival fue condenado mediante un juicio abreviado, sin debate oral y público. En esa primera instancia se le impuso una pena de cuatro años de prisión y el peón rural terminó detenido en la Unidad 26 de Lisandro Olmos, donde permaneció durante 13 meses.

“Fue horrible. Estuve con violadores, asesinos, de todo. Y yo solamente había rescatado un ternero. Es insólito”, lamentó en marzo de este año durante una entrevista con Todo Noticias, en la que relató su experiencia en el penal.

Sin embargo, el expediente tuvo un vuelco con la designación de los abogados Francisco Sánchez Peralta e Ignacio Fernández Camillo, quienes cuestionaron la validez del proceso e impulsaron una serie de recursos.

Los planteos llegaron hasta el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, que anuló la condena en diciembre de 2025 y ordenó la realización de un nuevo juicio oral. A partir de esa resolución, Rival recuperó la libertad mientras se desarrollaba el nuevo proceso.

Durante este segundo juicio declararon, además del propio acusado, el denunciante Rodolfo Gómez; efectivos policiales; el productor agropecuario Marcelo Niclicepe; y Martín Rival, hermano del peón que había sido apuntado por el hecho.

Según informó 0221, el denunciante —trabajador rural de un tambo— aseguró que días después de la desaparición de Bigotito recibió información sobre un estado de WhatsApp en el que se ofrecía al ternero para la venta.

Los policías, por su parte, confirmaron que el animal se encontraba en buenas condiciones cuando fue recuperado. El productor agropecuario sostuvo que había autorizado el ingreso del ternero a su establecimiento y destacó que conocía a Rival desde niño.

El hermano del acusado, en tanto, declaró que encontró al ternero en una zanja, por lo que lo cargó y lo llevó primero a una vivienda y luego al campo de Niclicepe para criarlo.

Para el fiscal, no fue posible sostener una condena contra Rival por el robo del animal. No obstante, consideró que corresponde analizar si Martín Rival tuvo alguna responsabilidad en el hecho y si Matías pudo haber actuado como encubridor.

Sobre la absolución, el letrado Fernández Camillo aseguró: “Tenemos claro que no estuvieron nunca en condiciones de más que agradecer a Matías los cuidados brindados a ‘Bigotito’”. También sostuvo que la defensa continuará el litigio en relación a “la imposición de una condena en costas y la reparación integral de Mati”.

Fuente: Infobae