Córdoba: se derrumbó el techo de una juguetería y murió un hombre que estaba haciendo trabajos de plomería

Un hombre de 53 años murió luego de que se derrumbara el techo de una juguetería mientras trabajaba en Córdoba.

El trágico episodio sucedió cerca de las 15 del sábado en un local ubicado sobre la calle Güemes al 600, en la localidad de Justiniano Posse.

De acuerdo a lo que informaron medios locales, la víctima estaba haciendo trabajos sobre una estructura de cemento y chapa que colapsó por completo.

Tras el derrumbe, se montó un amplio operativo en la zona, en el cual trabajaron Bomberos Voluntarios, personal policial, emergencias médicas y la guardia ciudadana. Allí, lo encontraron sin vida entre los escombros .

En tanto, la dueña del local , de 45 años, también quedó atrapada pero fue rescatada. Luego, la trasladaron al hospital para que reciba asistencia médica.

Los bomberos apuntalaron las partes del techo que habían quedado en pie para evitar nuevos desprendimientos. Desde la Municipalidad, en tanto, coordinaron las tareas de asistencia y prevención.

La Fiscalía de Bell Ville tomó intervención y dispuso las medidas correspondientes. Policía Judicial llevó a cabo las pericias correspondientes para determinar qué provocó el colapso de la estructura.

Días atrás, otra tragedia ocurrió en Córdoba. Un operario de 52 años murió luego de recibir una descarga eléctrica mientras hacía tareas en un tendido de fibra óptica en el barrio Zepa.

Todo se registró en la avenida De la Semillería al 1800, donde personal de la Dirección Bomberos intervino tras el alerta por el incidente.

De acuerdo con la información de la Policía de Córdoba, el trabajador prestaba servicios para una empresa tercerizada y se encontraba en un sector próximo a cables de alta tensión al momento del accidente.

Un servicio de emergencias que llegó al lugar constató el fallecimiento. Según detallaron fuentes oficiales, el operario murió en el acto a raíz de la electrocución.

Fuente: TN