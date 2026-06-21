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Conmoción en Córdoba: un hombre de 52 años se descompensó y murió mientras jugaba un partido de fútbol

Redacción CNM junio 21, 2026

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Un partido de fútbol en Córdoba terminó en tragedia este sábado por la tarde, cuando un hombre sufrió una descompensación y murió pese a los intentos de reanimación.

El episodio ocurrió pasadas las 17 en el predio deportivo Esquiú 3 , ubicado en la intersección de Camino a Santa Rosa y Camino al Gateado , en el barrio Villa Esquiú .

Según informaron desde la Policía de Córdoba , la víctima, mayor de edad, estaba participando del encuentro cuando comenzó a sentirse mal. Instantes después sufrió una crisis convulsiva que obligó a pedir asistencia médica de urgencia.

El servicio de emergencias llegó rápidamente al lugar y le brindó las primeras atenciones. Sin embargo, la situación era crítica y decidieron trasladarlo de inmediato al Hospital Elpidio Torres .

A pesar del esfuerzo de los médicos, ingresó al hospital sin signos vitales y los profesionales confirmaron su fallecimiento, de acuerdo a lo que informó El Doce .

Por el momento, las autoridades investigan las circunstancias del hecho y las causas que provocaron la descompensación.

La causa fue caratulada de manera preliminar como muerte de etiología dudosa , a la espera de los estudios que permitan determinar qué ocurrió.

Fuente: TN


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