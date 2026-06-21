Una mujer encontró muerto a su bebé de dos meses en Mendoza: realizan peritajes para determinar las causas

Un bebé de dos meses fue encontrado muerto por su mamá en la localidad de Agrelo, en Luján de Cuyo, Mendoza . El caso generó una fuerte reacción en el barrio y derivó en un corte de la Ruta 15 , donde familiares y amigos reclamaron explicaciones por la falta de atención en el centro de salud local.

La madre, de 32 años , relató que le dio de mamar al bebé cerca de las 4 de la madrugada. Cuando se despertó, alrededor de las 9, lo encontró muerto boca abajo . Desesperada, intentó llevarlo al centro de salud local, pero el lugar estaba cerrado. Ante la urgencia, pidió ayuda al 911 .

Como la ambulancia no llegaba, agentes de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) trasladaron a la mujer y a su hijo hasta el Centro de Salud N° 31 . El médico de guardia confirmó que el chico ya había fallecido.

La Justicia tomó intervención inmediata y ordenó la realización de una necropsia para determinar con precisión qué provocó el deceso del bebé, informó el medio local El Sol .

Entre las hipótesis que manejan los investigadores figuran una posible broncoaspiración o algún cuadro relacionado con las bajas temperaturas que hubo en la zona durante las últimas horas.

Personal de Policía Científica y del Cuerpo Médico Forense trabajó en el lugar y realizará los estudios correspondientes para esclarecer el caso.

Minutos después de las 15 del sábado, la bronca y el dolor se trasladaron a la Ruta 15 , donde familiares y amigos de los padres del bebé cortaron el tránsito. Exigieron respuestas concretas a las autoridades por la falta de atención en el Centro de Salud y denunciaron que la demora en la asistencia pudo haber sido clave en el desenlace.

Fuente: TN