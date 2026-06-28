Conmoción en Chaco: descubrió que su mujer lo engañaba en un hotel alojamiento, baleó al amante y escapó

Un joven de 22 años fue baleado dentro de una habitación de un hotel alojamiento en la provincia de Chaco luego de que, según la investigación, un hombre irrumpiera en el lugar, encontrara a su pareja junto a la víctima y efectuara un disparo antes de escapar. El sospechoso fue identificado como Renzo Argañaraz y permanece prófugo .

El violento episodio ocurrió durante la mañana de este sábado en el hotel Express , ubicado en el kilómetro 9 de la ruta Nicolás Avellaneda. Tras recibir la alerta por un ataque con un arma de fuego, personal del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana se trasladó al establecimiento para iniciar las tareas en el lugar.

De acuerdo con el relato de la encargada del hotel, alrededor de las 7 ingresó un Chevrolet Prisma gris, cuyos ocupantes se alojaron en la habitación “E”.

Más de tres horas después, a las 10.31, las cámaras de seguridad registraron la llegada de una moto Honda Tornado blanca, conducida por un hombre que vestía jeans, zapatillas blancas, campera negra y una capucha blanca. Minutos más tarde se escuchó una detonación compatible con un disparo de arma de fuego.

Las imágenes muestran que el motociclista abandonó el lugar a gran velocidad . Casi al mismo tiempo, el Chevrolet Prisma salió del hotel trasladando a Alfredo Aranda, de 22 años, quien había resultado herido .

El joven llegó por sus propios medios al Hospital Julio C. Perrando, donde los médicos constataron que presentaba una herida de bala en la pierna izquierda.

Ante los investigadores, Aranda declaró que se encontraba en la habitación junto a A. O. cuando un hombre al que identificó como Renzo Argañaraz irrumpió en el lugar y le disparó sin mediar palabra. Además, manifestó que formalizará la denuncia penal una vez que se recupere.

Desde la Policía del Chaco confirmaron a Diario Norte que la víctima se encontraba alojada en el hotel con la esposa del presunto agresor y que esa habría sido la causa que desencadenó el ataque dentro de la habitación.

La División Delitos Contra las Personas tomó intervención inmediata y secuestró las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, consideradas de interés para el avance de la investigación.

Hasta el cierre de esta edición, Argañaraz no había sido localizado. El hombre continúa prófugo y es intensamente buscado por la Policía mientras avanzan las diligencias para esclarecer el episodio.

Fuente: TN