Buscan a un conductor que atropelló, mató y dejó abandonado a un hombre en Bariloche

Un hombre murió tras ser atropellado y abandonado en el centro de Bariloche . El conductor que lo embistió escapó del lugar y hasta el momento permanece prófugo, mientras la Fiscalía y la Policía de Río Negro avanzan en la investigación para identificarlo.

El episodio se registró cerca de las 2 de la mañana del sábado en la intersección de Moreno y Vilcapugio . Vecinos alertaron rápidamente a las autoridades, lo que permitió la llegada del personal médico y policial al lugar.

La víctima, de unos 40 años, fue trasladada en estado crítico al Hospital Zonal de Bariloche , donde ingresó con graves lesiones . Permaneció internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria, pero falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

La autopsia realizada por el Cuerpo de Investigación Forense confirmó que la causa de muerte fue el impacto vehicular , según informó el portal El Cordillerano . Este resultado permitió a la Justicia avanzar en la reconstrucción del hecho y en la búsqueda del responsable.

El foco de la investigación está puesto en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona de Ruiz Moreno y Neuquén, donde se presume que ocurrió el impacto inicial. El objetivo es rastrear el recorrido del vehículo involucrado y obtener datos que permitan identificar al conductor.

Efectivos de la comisaría Segunda, el Gabinete de Criminalística, la Unidad Operativa para la Investigación y el Área de Investigación Judicial realizaron peritajes en la escena y comenzaron el relevamiento de cámaras particulares y municipales.

Durante la tarde del sábado, la investigación tuvo un avance: un hombre mayor de edad fue demorado y un vehículo fue secuestrado para ser peritado. Según fuentes del caso, el sospechoso no quedó detenido, pero sigue investigado mientras se esperan los resultados. El auto será sometido a exámenes para comparar daños y rastros con la evidencia recolectada en el lugar del accidente.

En paralelo, el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares. La Fiscalía y la Policía de Río Negro mantienen activos los operativos para identificar y localizar al conductor prófugo.

La causa quedó a cargo de la fiscal jefe Betiana Cendón y el fiscal de turno Marcos Sosa Luckman , quienes coordinan el trabajo conjunto de la Fiscalía y la Policía de Río Negro.

Fuente: TN