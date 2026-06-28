Detuvieron a un camionero que manejaba alcoholizado en Córdoba: quiso escapar del control de tránsito y agredió a un policía

Un camionero fue detenido en las últimas horas en Bell Ville, Córdoba , luego de que la Policía Caminera lo interceptara por haber realizado maniobras peligrosas en la ruta. El control terminó en un procedimiento de alto riesgo: el conductor tenía 2,70 gramos de alcohol en sangre , un valor muy por encima del límite permitido para manejar.

Según la información oficial, los efectivos advirtieron la conducción imprudente y detuvieron la marcha del camión. Al realizarle el test de alcoholemia, confirmaron el nivel elevado de alcohol.

Durante el operativo, el hombre reaccionó de manera violenta, agredió a uno de los policías e intentó resistirse al arresto. Finalmente, fue reducido y quedó detenido.

Como parte del procedimiento, la Policía secuestró el camión , varias bebidas alcohólicas que estaban en el vehículo, un arma blanca y otros elementos que quedaron a disposición de la investigación, según informó El Doce .

En otro caso, un hombre intentó evitar un control de tránsito en medio de la autopista en Quilmes y chocó a un policía motorizado que estaba sobre la banquina.

Según surgió del test de alcoholemia , el conductor circulaba en estado de ebriedad y dio 1.82 G/L de alcohol en sangre. “Ya sé que tomé alcohol, estoy hasta los huevos” , les dijo a los agentes tras el incidente.

El policía estaba arriba de una moto de seguridad vial junto con una compañera, cuando el conductor de una Ford Maverik vio las luces, aceleró y perdió el control de la camioneta. El hombre terminó chocando contra los agentes.

Uno de los sargentos resultó herido y tuvo que ser llevado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui . Estaba consciente y fuera de peligro, según informaron fuentes policiales, aunque sufrió politraumatismos. Todo quedó grabado por uno de los policías. “Estoy hasta los huevos, si ya sé que tengo alcohol. No voy a declarar otra cosa” , le dijo el hombre mientras esperaba los resultados.

Fuente: TN