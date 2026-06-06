Confirman que el velatorio del Indio Solari será en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico

Este sábado, pasado al mediodía, confirmaron que el velorio público del Indio Solari se realizará en el Polideportivo Gatica de la localidad de Villa Domínico , partido de Avellaneda , este domingo a partir de las 11 de la mañana.

De acuerdo con LN+ , ya se realizan preparativos en la zona , dado que se espera una convocatoria masiva de fanáticos, tal como la que se congregó este viernes en Plaza de Mayo, tras conocerse la noticia del fallecimiento del músico, líder de Los Redonditos de Ricota.

Según indicaron fuentes oficiales al medio local Avellaneda Hoy , se estima que entre 700 y 1500 efectivos formarán parte del operativo de seguridad . El objetivo es coordinar el ingreso y controlar la multitud de seguidores que se prevé asistirá a lo largo del día.

En tanto, otro diario de la zona, Avellaneda Real , reportó que el cuerpo del cantante será trasladado al sitio del evento este sábado por la tarde, alrededor de las 19 horas .

“Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos . Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil”, sostuvo el viernes por la noche la familia del cantante en un comunicado publicado en su cuenta oficial. Hasta entonces no se conocía el lugar del evento.

El Polideportivo Municipal José María Gatica se encuentra ubicado sobre la Avenida Bartolomé Mitre al 5000 , pegado al transitado Parque de los Derechos del Trabajador y junto al natatorio municipal.

Por el momento, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, no publicó información sobre el operativo ni la convocatoria, aunque expresó sí sus condolencias tras conocerse la muerte.

“Desde Avellaneda despedimos a un símbolo de la cultura popular . Su legado artístico será patrimonio nacional por generaciones. Lo recordamos con esta imagen del recital que brindó en nuestra ciudad en 1998. Hasta siempre, Indio”, dijo en la red social X.

El lugar elegido para despedir al Indio se encuentra a cuatro cuadras de la Estación Villa Domínico del Tren Roca , lo facilita la llegada de los aficionados desde distintas partes del conurbano. También se puede acceder con líneas de colectivos de gran llegada como las 148, 159, 178, 247, 17, 22, 98 y 197 .

En un primer momento se esperaba que la ceremonia se hiciera en el Congreso de la Nación. Así lo habían pedido diputados del kirchnerismo, en una carta que fue elevada a las autoridades del gobierno de Javier Milei.

En ese texto, la bancada de Unión por la Patria solicitaba “que las instalaciones de la Cámara de Diputados de la Nación sean puestas a disposición de su familia para que el pueblo argentino le exprese su último adiós”.

“ Tal como se ha obrado históricamente en otros casos con grandes figuras de nuestra cultura popular , consideramos que esta casa debe estar abierta y a disposición para honrar su legado”, argumentaron los legisladores nacionales en un documento firmado por Germán Martínez, Paula Penacca y Cecilia Moreau.

Sin embargo, el Gobierno respondió negativamente a través de un mensaje del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , que descartaba la viabilidad de la idea.

“Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”, indicó Menem.

Tras esta negativa , se analizaron diversas alternativas, entre ellas Tecnópolis y el Estadio Presidente Perón de Racing Club, hasta que se decidió optar por el Polideportivo Gatica.

Luego de conocerse la noticia del fallecimiento del músico a los 77 años en su casa de Parque Leloir, se inició una convocatoria espontánea a través de las redes sociales para congregarse a las 18 en la Plaza de Mayo . Aun así, los primeros grupos de fanáticos comenzaron a concentrarse en el lugar desde poco después del mediodía.

La movilización juntó a una multitud de aficionados entre el centro de la plaza y en la Avenida 9 de Julio . El personal policial implementó un operativo de seguridad con vallados que restringieron los accesos desde la zona del Bajo y las calles perpendiculares, lo que generó fricciones aisladas con los manifestantes por la delimitación del perímetro.

También se colgaron distintas banderas alusivas , entre ellas una de más de 20 metros de largo , enganchada en los árboles, y los asistentes tiraron fuegos artificiales y bengalas ni bien se hizo de noche.

El encuentro reunió a familias y jóvenes de distintas edades y duró hasta la noche. También hubo un gran movimiento de vendedores ambulantes, que armaron puestos en los alrededores para vender comida, bebida, remeras y otros objetos con imágenes del cantante y contenido de la banda.

Fuente: La Nación