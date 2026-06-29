Conejos con tentáculos en la cabeza y cuernos: qué les pasa y por qué aparecieron en Estados Unidos

Conejos silvestres con protuberancias negras similares a tentáculos generaron alarma en Fort Collins, Colorado, en agosto de 2025. Colorado Parks and Wildlife confirmó que las protuberancias son producto del virus del papiloma del conejo de cola de algodón , una infección que no afecta a otras especies. Casi un año después, imágenes similares volvieron a circular en redes sociales con supuestos casos en Wisconsin, Minnesota y Nueva York , aunque hasta el momento ninguna agencia estatal de fauna silvestre confirmó oficialmente un nuevo brote.

Si los reportes en redes continúan, se espera que las agencias estatales de fauna silvestre se pronuncien durante el pico de actividad de insectos del verano boreal , como ocurrió en Colorado en 2025 .

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Fuente: La Nación