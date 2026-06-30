Día clave en el juicio por la desaparición de Loan: declaran sus padres y se espera una emotiva audiencia

Este martes empiezan a declarar los primeros testigos en el juicio por la desaparición de Loan , el nene de 5 años que fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio. La ronda se abrirá con María Noguera y José Peña , los padres del niño. La tercera semana del debate oral iniciará con la participación de ambos en calidad de víctimas y testigos en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

En la misma audiencia también estarán presentes algunos de los hermanos del niño, entre ellos Mariano , quien prestará declaración entre los días martes y jueves.

José Peña fue la última persona que vio con vida a Loan durante el almuerzo familiar que se realizó en la casa de la abuela Catalina. Al finalizar la comida, el pequeño y un grupo de adultos y chicos se dirigieron a un naranjal cercano. Desde ese momento, no se supo más nada de él .

A la madre le avisaron de la desaparición un par de horas después, cuando ya se había iniciado la búsqueda en la zona para dar con algún rastro del chico.

José y María deberán ingresar al recinto donde estarán presentes los acusados , entre ellos Laudelina Peña , hermana del padre y tía del niño. La Justicia la señala como una de las principales responsables de haber alejado a Loan de la vista de su papá para facilitar la sustracción y posterior ocultamiento.

Según la abogada querellante Belén Russo Cornara , que representa a los padres en el juicio, “José ya no considera a Laudelina parte de su familia” .

También estarán en la sala Antonio Benítez , esposo de Laudelina y otro de los implicados, y el comisario Walter Maciel , quien encabezó la búsqueda inicial y terminó imputado por encubrimiento.

Entre los acusados figura además Daniel “Fierrito” Ramírez , quien manifestó ante el Tribunal sentirse discriminado por ese apodo. Todos ellos compartieron la mesa del almuerzo en la casa de la abuela Catalina el día de la desaparición el 13 de junio de 2024.

Los padres de Loan contarán con el acompañamiento de una psicóloga de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), un organismo del Ministerio Público Fiscal que asiste a víctimas y testigos durante el proceso penal.

Fuente: TN