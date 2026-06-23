Condenaron a Julio De Vido a tres años de prisión condicional en la causa por la ampliación de dos gasoductos

El exministro Julio de Vido fue condenado este martes a tres años de prisión con ejecución condicional en la causa que investigó la ampliación de dos gasoductos adjudicados en 2006 y 2008 a la constructora brasileña Odebrecht SA , célebre en la región por el caso de corrupción conocido como Lava Jato.

La decisión la tomó el Tribunal Oral Federal N° 2 -el mismo que condenó a Cristina Kirchner en el caso Vialidad- y alcanzó también a dos exfuncionarios del área energética: el exsecretario de Energía Daniel Omar Cameron , condenado a tres años de prisión en suspenso, y el exsubsecretario de Combustibles Cristian Alberto Folgar , sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión. Ambos fueron condenados por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

En el juicio oral, la acusación contra ellos fue sostenida en el juicio oral por el fiscal Diego Luciani.

En tanto, los exdirectivos de Cammesa Luis Alberto Beuret y Julio Armando Bragulat -este último, sin acusación fiscal- fueron absueltos por el tribunal.

La causa revisó y juzgó irregularidades en la adjudicación de las obras de ampliación de los gasoductos operados por la Transportadora Gas del Norte (TGN) y la Transportadora Gas del Sur (TGS) a la empresa Constructora Odebrecht S.A.

Los fundamentos del veredicto que se leyó hoy serán dados a conocer por el tribunal el 4 de septiembre.

El caso nació como un desprendimiento de las irregularidades detectadas durante la investigación del pago de sobornos y sobreprecios de la empresa sueca Skanska , un caso que está en etapa de juicio oral y próximo a concluir y en el que De Vido también está entre los acusados.

Entre otras cuestiones, la investigación detectó que Odebrecht se puso en contacto con la Secretaría de Energía y Cammesa en octubre de 2005, antes de que se abriera uno de los concursos de oferentes.

Luciani sostuvo que el caso representó un episodio de “gran corrupción” , en el cual los exfuncionarios públicos utilizaron sus cargos para favorecer a Odebrecht. Sostuvo que se montó una “compleja ingeniería burocrática” y una “verdadera coreografía administrativa” para adjudicarle a la empresa brasileña la ampliación de los gasoductos.

Se trata de la cuarta condena contra el exministro De Vido, que está preso desde noviembre, cuando la Corte Suprema dejó firme la sentencia en la causa por la tragedia de Once.

A comienzos de mes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal le concedió al exfuncionario kirchnerista la prisión domiciliaria. De Vido, de 76 años, dejó entonces el hospital de la cárcel de Ezeiza y fue trasladado a su casa de Puerto Panal, en Zárate .

Las otras dos condenas, de cuatro años de prisión cada una, corresponden a las causas por la compra de trenes usados a España y Portugal —conocida como “trenes chatarra”— y por la adquisición de cargamentos de gas natural licuado. Ninguna de estas dos sentencias está firme hasta el momento.

Fuente: La Nación