Condenaron a 6 años de prisión a un hombre por abusar de su pareja frente a su hijo en Salta

Un hombre recibió seis años de prisión de cumplimiento efectivo por abuso sexual con acceso carnal contra su pareja, tras admitir el delito ante la justicia de Salvador Mazza , en la provincia de Salta . La sentencia fue dictada luego de un juicio abreviado, según informó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal de Salta.

De acuerdo con el reporte del organismo judicial, el hecho ocurrió el 2 de septiembre del año pasado en una vivienda de Salvador Mazza, cuando el condenado intentó mantener relaciones sexuales con su pareja. Ante la negativa de la mujer, el hombre la golpeó con el puño en el rostro y luego la obligó a tener relaciones . El hijo menor de edad de ambos se encontraba presente y presenció el ataque.

Frente a la contundencia de las pruebas reunidas, el imputado reconoció su responsabilidad y solicitó un juicio abreviado . La jueza Sandra Sánchez homologó el acuerdo alcanzado entre las partes, dictando la sentencia de prisión efectiva , que el condenado comenzó a cumplir de inmediato. Tanto la fiscalía como el tribunal consideraron el impacto emocional sufrido por la víctima y el menor, quien presenció la agresión.

La investigación incluyó la recepción de testimonios y la obtención de pruebas genéticas, cuyos resultados resultaron determinantes para establecer con objetividad la autoría del hecho. El Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales informó que el cotejo de las muestras biológicas permitió confirmar la presencia de perfiles genéticos compatibles con los de la víctima y el acusado.

La pesquisa se inició inmediatamente después de la denuncia y las pruebas científicas fueron claves en la resolución del caso. La Fiscalía destacó la importancia de la obtención de muestras biológicas en delitos de índole sexual , dado que su cotejo puede aportar pruebas objetivas para la determinación de responsabilidades.

Diversos sectores judiciales y sociales destacaron que la sentencia representa un antecedente relevante para la región norte de Salta, en materia de lucha contra la violencia de género y el abuso sexual en el ámbito familiar. El condenado permanecerá privado de su libertad, cumpliendo la pena impuesta por el tribunal salteño.

Un caso que guarda similitudes y evidencia la gravedad de la problemática en el país se registró recientemente en la provincia de Entre Ríos . El 5 de junio de 2026, la justicia provincial impuso diez años y seis meses de prisión a dos hombres condenados por delitos contra la integridad sexual . Ambos fueron hallados culpables por un jurado popular de “abuso sexual agravado por la intervención de dos o más personas” y “corrupción de menores”.

El tribunal dispuso la prisión domiciliaria con tobillera electrónica hasta que la sentencia quede firme . Según el reporte oficial del Poder Judicial de Entre Ríos, el veredicto se conoció a finales de abril, y los hechos involucraron abuso sexual con acceso carnal y agravantes por la intervención de más de una persona, además de corrupción de menores. La causa, que conmocionó a la ciudad de Paraná, resalta el impacto de estos delitos y la importancia de una respuesta judicial efectiva para su sanción y prevención.

De acuerdo con organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres y la niñez, la reiteración de este tipo de episodios en diversas provincias argentinas subraya la necesidad de profundizar las políticas públicas de prevención, asistencia y acceso a la justicia para las víctimas.

En ese sentido, los equipos técnicos y judiciales remarcan la importancia de la recolección de pruebas científicas y el acompañamiento integral a las víctimas . El uso de análisis genéticos y la actuación rápida de las fiscalías especializadas han sido factores decisivos para la resolución de varios casos recientes.

Fuente: Infobae