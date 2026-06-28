Con un golazo en el descuento, Canadá venció a Sudáfrica, hizo historia y es la primera selección clasificada a octavos de final

Canadá sigue rompiendo paredes en el Mundial 2026 del que es uno de los anfitriones. Había conseguido su primera victoria mundialista en la fase de grupos ante Qatar. Y en la mudanza que hizo a Los Ángeles para jugar los 16avos de final, derrotó a Sudáfrica por 1 a 0 , ganó el primer mata-mata de esta competencia en Norteamérica y se metió por primera vez en octavos de final , instancia en la que espera por Países Bajos o Marruecos, que jugarán este lunes 29 de junio a las 22, hora argentina.

Cuando parecía que todo se encaminaba al alargue, ya en tiempo de descuento, más precisamente a los 90+2 , Stephen Eustáquio se adelantó, y en la puerta del área grande le quedó justa la pelota para pararla de pecho y sacar, antes de que picara, un remate de derecha que se metió junto al palo de Williams, que había sacado todo lo que le tiraron.

Eustáquio aprovechó un mal despejo defensivo hacia el medio y definió con comodidad ya que los jugadores sudafricanos, desgastados físicamente, no llegaron a cubrir el rebote. Y el mediocampista de Los Ángeles FC de la MLS se dio el gusto de darle una victoria agónica e histórica a su selección , la cual se festejó como si se tratara de un título.

Es que para Canadá es historia pura . En su tercera participación en Mundiales (había estado anteriormente en México 1986 y en Qatar 2022, donde Alphonso Davies había marcado el primer gol canadiense en Mundiales), logró pasar por primera vez la fase de grupos y ahora se encuentra en octavos de final.

La victoria de Canadá fue merecida y hubiese sido injusto que el partido se estirara al tiempo extra. Es que fue el que más buscó y más chances de gol tuvo, transformando a Williams, el arquero de Sudáfrica, en una de las figuras del encuentro.

Si bien el conjunto africano arrancó un poco mejor ya que tuvo la iniciativa, le costó encontrar precisión en los últimos metros. Y ya sobre el final de la primera parte, Canadá empezó a llegar con peligro, con un cabezazo de Bombito que salvó Modiba en la línea y luego Williams le sacó el rebote a Buchanan.

Por centímetros no se puso en ventaja al final de ese primer tiempo el conjunto canadiense. Un ratito después, Laryea cayó en el área tras un cruce con Mudau, pero el árbitro portugués Pinheiro desestimó la acción. Todo Canadá pidió penal, pero no hubo infracción.

No necesitó tener más posesión Canadá para generar ataques y para tener el doble de remates (12 contra 6 y al arco, 7 a 1) que su rival, al que empujó contra su arco en el segundo tiempo. Mientras que Sudáfrica se sostenía en las manos de Williamos y en los rechazos de Mbokazi, que había salvado en el área chica lo que era gol de David, quien llegaba para empujarla.

Y cuando entró Alphonso Davies, Canadá sumó jerarquía y fútbol. El jugador del Bayern Múnich se sacó rivales de encima con facilidad para que su selección estuviera más cerca del triunfo.

Esa victoria que tardó en llegar pero cayó en el momento justo, con un bombazo agónico de Eustáquio desde la puerta del área para que se desate la fiesta total para los canadienses.

Fuente: Clarín