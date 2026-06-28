Detuvieron en Chaco a un hombre acusado de atacar a su expareja con un martillo

Un hombre de 53 años fue detenido este domingo en Chaco acusado de haber atacado con un martillo a su expareja .

Todo ocurrió esta mañana en el barrio 17 de Julio, en Resistencia, luego de que efectivos policiales fueran alertados sobre una situación de violencia en una casa de la zona.

Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a una mujer de 47 años, que relató que su expareja la había golpeado en la cabeza con un martillo .

Con los datos aportados por la víctima, empezó un operativo de búsqueda que terminó pocos minutos después con la detención del sospechoso en las inmediaciones del lugar del ataque.

El agresor fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación por el episodio.

La mujer, por su parte, recibió asistencia en el lugar y luego fue acompañada en un móvil policial para radicar la denuncia formal y continuar con las actuaciones judiciales.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del ataque y la situación procesal del acusado como parte de la investigación por violencia de género.

Un episodio similar ocurrió esta madrugada en el sur del país. Un hombre fue detenido en el barrio San Cayetano, en Comodoro Rivadavia , por amenazar a su expareja.

El procedimiento ocurrió cerca de las 2:20 en una casa ubicada sobre avenida Pieragnoli, donde efectivos de la Comisaría Seccional Sexta llegaron luego de una alerta del Centro de Monitoreo.

Fuentes policiales indicaron que una mujer había solicitado ayuda porque su expareja estaba en el lugar y la amenazaba mientras llevaba un cuchillo.

La víctima les indicó a los efectivos que había una medida de restricción , vigente desde abril, y que el hombre ya había sido notificado sobre la prohibición de acercamiento.

Ante esa situación, los policías avanzaron en la detención del presunto agresor . El acusado forcejeó con los efectivos y opuso resistencia durante el operativo, aunque no hubo agentes lesionados.

Fuente: TN