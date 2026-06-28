Detuvieron a una pareja que le había robado el celular a un herido minutos después de ser arrollado por un colectivo en la Rambla de Mar del Plata

Una pareja fue arrestada en el sábado en Mar del Plata por haberse quedado con el teléfono celular de Julián Gómez, uno de los heridos en el accidente ocurrido el pasado miércoles en la rambla de la ciudad balnearia. Los delincuentes le habían pedido el aparato con la excusa de llamar a su familia para dar aviso del episodio.

Los detenidos son un hombre de 23 años y una mujer de 20, que fueron capturados por la Policía bonaerense cuando intentaron vender el celular que habían robado en medio de la confusión.

Gómez, de 15 años, es el novio de la única víctima fatal que Guadalupe Merlos, de 18 años. Ambos fueron atropellados por el colectivo que el pasado lunes despistó y se subió a la parada de la Rambla de Mar del Plata.

Según informó el sitio 0223 , la detención de la pareja estuvo a cargo de personal de la subcomisaría Casino en conjunto con efectivos de la comisaría undécima, que trasladaron a los delincuentes al complejo penitenciario de Batán.

"El dispositivo recuperado es el del adolescente que fue víctima de un hurto calamitoso cuand o, aprovechando las consecuencias del siniestro vial, sustrajeron sus pertenencias personales", indicó la Policía Bonaerense, según consigno el medio marplatense.

En ese contexto, el fiscal Carlos Russo dispuso que ambos fueran imputados del delito de encubrimiento agravado y trasladados a las Unidades Penales N°44 y N°50 de Batán mientras continúa la investigación con el objetivo de concretar la detención de un tercer involucrado.

El pasado lunes 22, una un colectivo de la línea 532 perdió el control, se subió a la vereda y arrolló a varias personas frente al skatepark ubicado en la zona de la Playa Bristol de Mar del Plata. El resultado fueron seis heridos y el fallecimiento de una joven de 18 años.

En medio de la violenta escena, un hombre de acercó a Julián, que había quedado junto a la carrocería del colectivo, sobre la dársena. Tomó el teléfono del adolescente y le pidió que se lo desbloqueara, así podía avisarle a su familia lo que le había pasado.

En medio del shock, le dio la clave: el hombre abrió el celular, marcó un número, avisó del accidente y mostró su verdadero rostro: sacó el chip, apagó el aparato y se lo guardó . Antes de huir en el tumulto, le robó también la campera de abrigo y las zapatillas.

"Llamaron a mi primo diciendo que Julián había tenido un accidente y después de eso apagaron el celu y le sacaron el chip", contó en redes sociales Agos, una prima de Julián. "Les tendría que dar vergüenza aprovecharse de una situación así", escribió.

Y pidió ayuda, indignada: "Los supuestos compañeros que estaban con él aprovecharon y le rastrearon el celular y la campera. No pueden ser tan hdp, se tiene que saber quienes son las ratas esas".

"Básicamente lo dejó en bolas y no le importó que Julián estuviera convulsionando al lado de su novia Guadalupe , que había fallecido en ese momento", dijeron familiares de Julián a 0223 .

Fuente: Clarín