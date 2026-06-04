Con el Nxtpaper 70 Pro y los K70, TCL renueva y amplía su oferta de celulares en la Argentina

TCL, un gigante chino conocido por sus televisores, anunció la ampliación de su oferta de smartphones en la Argentina con cuatro modelos que amplían su presencia a segmentos del mercado en los que no había participado hasta ahora.

“Es una estrategia global, y también local. Vendemos celulares en el país hace 12 años, y creemos que estamos listos para apuntar a otros segmentos -dice Gustavo Vázquez Gastaldi, Gerente Comercial y de Marketing de TCL Argentina -. Y la conyuntura es ideal: el encarecimiento de las memorias que le está pegando a toda la industria afecta sobre todo a los teléfonos más económicos, donde ese componente es una parte fundamental del precio. Así que es un buen momento para ir por la gama media."

La compañía fabricará en Tierra del Fuego, con Radio Victoria como su socio tradicional, cuatro modelos. El más sofisticado es el Nxtpaper 70 Pro, sucesor del 60 Nxtpaper que probamos hace poco y que la compañía presentó en sociedad a principios de año ; debe su nombre a la tecnología de pantalla que usa, que desarrolló TCL y que agrega un filtro polarizador que reduce el brillo y los reflejos, y permite transformar la pantalla en un panel similar al de tinta electrónica, de bajo consumo , pero con la flexibilidad de mostrar videos y juegos en colores y a 120 Hz si el usuario lo desea .

El teléfono tiene una pantalla Full HD de 6,9 pulgadas, un chip Mediatek Dimensity 7300, 8 GB de RAM, 256 o 512 GB de almacenamiento, y una batería de 5200 mAh, además de una cámara principal de 50 megapíxeles con foco por detección de fases (PDAF), y un gran angular de 8 megapixeles, además de una cámara frontal de 32 megapixeles. Corre Android 16 y tiene tres modos de pantalla (estándar; papel color; papel monocromático) que se eligen con una perilla lateral: el último, sobre todo, permite descansar la vista, limitar las notificaciones, extender su autonomía y llegar a una semana de uso sin recargar la batería.

El Nxtpaper 70 Pro llegará en las próximas semanas con un precio inicial de 649.999 pesos para la versión de 256 GB y de 699.999 pesos para la versión de 512 GB. Luego de esa fecha, los valores de venta serán de 699.999 y 759.999 pesos, respectivamente.

TCL también traerá al país la línea K70, que presentó a nivel internacional en febrero último, con tres versiones (K70, K70 Power y K70 5G). El K70 Power ($389.999 pesos, con 10.000 pesos de descuento en su lanzamiento) vendrá con fundas dedicadas a la Selección nacional de cara al mundial, y lleva un chip MediaTek Helio G100, pantalla HD+ de 6,8 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y batería de 6500 mAh, con carga rápida de 33W, y está protegido contra agua y polvo (IP64).

El TCL K70 tiene el mismo procesador , pero con 4GB de RAM (ampliable tomando memoria de almacenamiento) y 128GB de almacenamiento (expandible vía microSD); lleva una pantalla HD+ de 6,7 pulgadas a 120 Hz, y una cámara principal de 50 megapixeles; la batería es de 5200 mAh; también viene con dos fundas dedicadas a la Selección, y hasta el 25 de junio tiene un precio de 299.999 pesos; luego será de 319.999 pesos.

El TCL K70 5G , por su parte, lleva un procesador Snapdragon 4 Gen 2 (más modesto), con una pantalla HD+ de 6,8 pulgadas y una cámara principal de 50 MP, además de una batería de 5200 mAh; estará disponible en nuestro país a partir del mes próximo.

Los cuatro modelos tienen NFC y se venden con funda y cargador.

Fuente: La Nación