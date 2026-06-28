Colocar una esponja seca en el cajón de los cubiertos: para qué sirve y por qué algunos lo recomiendan

En muchas cocinas, los cubiertos se guardan inmediatamente después de lavarlos o permanecen durante horas en cajones donde la humedad ambiental queda atrapada. Aunque parezca un detalle menor, esa humedad favorece la aparición de manchas , pequeñas marcas de óxido e incluso malos olores con el paso del tiempo.

Por eso, algunas personas comenzaron a colocar una esponja de cocina completamente seca dentro del cajón de los cubiertos. El objetivo no es limpiar ni perfumar, sino ayudar a absorber parte del exceso de humedad .

La esponja funciona como un material poroso capaz de retener parte de la humedad presente en un espacio cerrado.

Si bien no reemplaza una correcta ventilación ni evita por completo la oxidación, puede colaborar para que el ambiente dentro del cajón permanezca más seco , especialmente en cocinas donde suele acumularse condensación.

Este truco resulta útil sobre todo cuando:

La humedad constante puede acelerar la aparición de manchas de agua, marcas superficiales e incluso pequeños puntos de óxido en algunos utensilios metálicos.

Al reducir parte de esa humedad, la esponja ayuda a que los cubiertos permanezcan secos por más tiempo y conserven mejor su aspecto . No se trata de un método infalible, pero sí de una medida sencilla que puede complementar otros hábitos de cuidado.

Para que el truco funcione, es importante seguir algunas recomendaciones :

Si la esponja permanece húmeda durante varios días, deja de cumplir su función e incluso puede favorecer la aparición de hongos o malos olores .

Fuente: TN