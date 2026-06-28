Apagón en Mar del Plata: miles de usuarios estuvieron varias horas sin luz por una falla en la red de alta tensión

Mar del Plata y otras ciudades costeras arrancaron el domingo sin servicio eléctrico tras un apagón que dejó a miles de usuarios sin luz desde la mañana. Después de tres horas, se restableció el servicio.

El corte comenzó cerca de las 7 e impactó en casas particulares, comercios, oficinas y dependencias públicas, y generó complicaciones también en Santa Clara, Mar Chiquita y Vivoratá .

La interrupción del suministro también afectó al alumbrado urbano y dejó fuera de funcionamiento a numerosos semáforos , lo que complicó la circulación en avenidas y cruces de alto tránsito.

Durante las primeras horas, tanto conductores como peatones debieron extremar las precauciones ante la falta de señalización.

Desde la distribuidora Edea informaron que el origen del inconveniente estuvo vinculado a una falla en una línea de distribución de alta tensión de 132 kV .

Mientras la ciudad permanecía a oscuras, la compañía comunicó que personal técnico estaba trabajando para restablecer el servicio y recuperar la normalidad en el menor tiempo posible .

Fuente: TN