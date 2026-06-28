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A qué hora llueve hoy en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional

Redacción CNM junio 28, 2026

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima este domingo 28 de junio, día en el que se esperan lluvias de variada intensidad y ráfagas de hasta 50 km/h .

Según los especialistas, las primeras tormentas serán por la mañana , extendiéndose hacia la tarde y mejorando durante la noche .

Durante la mañana, hay una probabilidad de hasta un 40% de lluvias aisladas . La temperatura será de 8°C , con vientos del suroeste a velocidades de hasta 22 km/h y ráfagas de 50 km/h .

Por la tarde, se pronostica una probabilidad de entre 10% y 40% de chaparrones , con una máxima de 13°C y vientos del suroeste de hasta 31 km/h. Se esperan ráfagas de hasta 50 km/h .

Durante la noche, el cielo estará algo nublado y la temperatura descenderá a 10°C . Habrá vientos del suroeste a velocidades de hasta 12 km/h.

Lunes 29: cielo parcial a algo nublado hacia la noche. Mínima de 3°C y máxima de 14°, con vientos del sector oeste.

Martes 30: mínima de 4°C y máxima de 14°C, con vientos del norte a velocidades de hasta 22 km/h. El cielo estará algo nublado.

Miércoles 1 de julio: cielo parcial a mayormente nublado, con mínima de 4°C y máxima de 14°C. Se pronostican vientos del sureste y ráfagas de hasta 50 km/h hacia la tarde/noche.

Jueves 2: mínima de 3°C y máxima de 12°C, con cielo parcialmente nublado.

Viernes 3: cielo parcialmente nublado, con mínima 5°C y máxima de 14°C. Se esperan vientos del sector este.

Fuente: TN


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