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Cuáles son las ciudades frías de la Argentina este domingo

Redacción CNM junio 28, 2026

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Desde que empezó el invierno, el frío se intensificó en distintas partes del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , hay al menos seis ciudades con una temperatura menor a 0°C. El primer puesto fue para La Quiaca (Jujuy) , con -8,2°C y humedad del 50%.

El segundo lugar lo ocupó Malargüe (Mendoza) , con una temperatura de -6,2°C, sensación térmica de -8,9°C y 75% de humedad. El podio lo completó Maquinchao (Río Negro) , con -3,3°C y humedad del 85%.

Fuente: TN


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