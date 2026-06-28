Cuáles son las ciudades frías de la Argentina este domingo

Desde que empezó el invierno, el frío se intensificó en distintas partes del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , hay al menos seis ciudades con una temperatura menor a 0°C. El primer puesto fue para La Quiaca (Jujuy) , con -8,2°C y humedad del 50%.

El segundo lugar lo ocupó Malargüe (Mendoza) , con una temperatura de -6,2°C, sensación térmica de -8,9°C y 75% de humedad. El podio lo completó Maquinchao (Río Negro) , con -3,3°C y humedad del 85%.

Fuente: TN