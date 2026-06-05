Chocó en Aeroparque, escapó en un Porsche y cayó en el Planetario: tenía 2,52 gramos de alcohol en sangre

Dos graves siniestros viales alteraron el tránsito en las últimas horas en el barrio porteño de Palermo. Ambos casos, protagonizados por conductores completamente fuera de sí, terminaron con persecuciones, choques múltiples y detenciones insólitas.

El primero de los hechos comenzó en la Costanera Norte, frente al Aeroparque Jorge Newbery. Allí, el conductor de un lujoso Porsche impactó violentamente contra una Ford EcoSport, dejándola con serios daños en su lateral izquierdo. Lejos de detenerse a asistir a las víctimas, el automovilista aceleró y se dio a la fuga a toda velocidad .

La huida generó una alerta policial inmediata. Tras un rápido operativo cerrojo , los efectivos lograron interceptar y detener el vehículo de alta gama unos kilómetros más adelante, en Palermo, a la altura del Planetario.

Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado dejó en shock a los agentes: el conductor manejaba con 2,52 gramos de alcohol por litro de sangre , una cifra que quintuplica el límite legal permitido y que bordea el coma etílico.

Con pocos minutos de diferencia y con algunas cuadras de distancia, la locura vial se mudó a la zona de boliches de Palermo Hollywood. El conductor de una camioneta Volkswagen Amarok inició un raid destructivo en el cruce de Niceto Vega y Humboldt, donde “raspó” y chocó a varios autos que se encontraban estacionados en la cuadra.

Sin intenciones de frenar, continuó su marcha hasta la esquina de Fitz Roy y Costa Rica , donde colisionó contra otra camioneta. Finalmente, tras un fuerte despliegue de la Policía de la Ciudad, el vehículo fue localizado e interceptado en la avenida Santa Fe y Thames .

Sin embargo, lo más llamativo del caso ocurrió una vez que el infractor fue reducido. Completamente ajeno a los destrozos que había causado y al peligro al que expuso a los peatones, el conductor se quedó profundamente dormido dentro del patrullero . Según confirmaron fuentes policiales, el hombre pasó tres horas durmiendo en el asiento trasero del móvil antes de poder ser trasladado formalmente a la comisaría.

En ambos casos, la Justicia porteña dispuso el secuestro de los vehículos y el inicio de las actuaciones correspondientes por conducción peligrosa y daños.

Fuente: TN