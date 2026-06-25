Cena, tragos y una droga que durmió a su víctima más de 24 horas: así fue el ataque de Lucía, la viuda negra policía

Hasta hace un tiempo, Lucía tenía un trabajo normal. O legal, mejor dicho. Hacía tareas de vigilancia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza , donde oficiaba como agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) . Había entrado a la fuerza en 2016, según supo Infobae . Sin embargo, desde hace al menos un año había empezado a faltar con mucha frecuencia a su puesto y sin justificación , lo que llevó a sus jefes a abrirle un sumario por “abandono de trabajo” .

Ante la situación, a principios de 2026 Lucía se pidió licencia psiquiátrica . Y bajo esta condición continuaba en abril, cuando cometió un millonario robo bajo la modalidad de viuda negra en la localidad bonaerense de Quilmes por el que quedó detenida en las últimas horas. La víctima fue un hombre de 64 años , a quien conquistó, engañó y drogó, dejándolo inconsciente por más de 24 horas .

El señor había conocido a la joven de 31 años por una aplicación de citas . Primero chatearon por la plataforma, después pasaron a WhatsApp y finalmente concretaron un encuentro. Se vieron por primera -y única- vez en un restaurante de Monte Grande, el sábado 25 de abril.

Esa noche, Lucía cenó con su víctima . Después fueron juntos a un bar y más tarde acordaron seguir el plan en el departamento del hombre en Quilmes .

Al domicilio llegaron a la 1:30 de la madrugada, según registraron las cámaras de seguridad del edificio, que los grabaron besándose en el hall de entrada . Una vez en la casa, se dirigieron al living y él preparó unos tragos .

De acuerdo a la denuncia, después de beber tuvieron relaciones sexuales y él se quedó dormido . A partir de entonces, todo es un recuerdo nebuloso para el hombre .

La víctima se despertó un día y medio después, el lunes 27 de abril . En realidad, fue un vecino quien entró a su departamento a ayudarlo tras notar que la puerta estaba abierta .

Amaneció mareado y descompuesto . Cuando se levantó, además, notó que todo su departamento estaba revuelto y que se habían llevado su caja de seguridad, que estaba adherida en el placard .

Lucía le había robado documentos, tarjetas de crédito, más de 3 millones de pesos , algunos euros y las llaves de otras cajas de seguridad. También ropa de marca, perfumes , un morral que tenía más de 100 mil pesos, un celular y las llaves del auto.

El hombre, que tenía síntomas compatibles con una posible intoxicación, fue trasladado a un hospital privado de Quilmes, donde le hicieron análisis y le diagnosticaron síndrome confusional.

Lo que pasó entre la 1:30 de la madrugada del 26 de abril y la mañana posterior quedó grabado en el video que encabeza esta nota: las cámaras de seguridad registraron a Lucía a las 3:30 am saliendo con una mochila, dos bolsos y una valija del mismo ascensor al que se había subido con el hombre horas antes.

Así de cargada estuvo largos minutos parada en la vereda del edificio. Cerca de las 4 de la madrugada, finalmente la pasó a buscar un auto en el que se fue con todas las pertenencias.

Las autoridades a cargo de esclarecer el robo estuvieron buscando a la joven desde entonces. En este contexto, se abrió una causa en la UFIJ N° 2 del Departamento Judicial Quilmes que recopiló una serie de pruebas hasta que lograron identificar un domicilio en el que podría estar la presunta viuda negra.

Tras recibir autorización del Juzgado de Garantías N° 1 de Quilmes, en la madrugada de este miércoles se allanó una casa de Ezeiza donde encontraron y detuvieron a la policía de la PSA .

Durante el operativo, la policía bonaerense también secuestró cuatro teléfonos celulares, seis relojes masculinos de alta gama, perfumes, dos valijas a nombre de las víctimas, controles remotos, llaves de apertura y vestimenta femenina vinculada al hecho . Los objetos serán sometidos a peritajes y análisis para profundizar la investigación.

Fuente: Infobae