Cayó una banda que planeaba robar dos bancos: iban a entrar por boquetes para vaciar las cajas de seguridad

Un expolicía de la federal que estuvo involucrado en una causa por narcotráfico fue detenido en las últimas horas, acusado de liderar una banda de boqueteros que habrían intentado robar en dos bancos.

Se trata de Carlos Daniel Maidana , uno de los arrepentidos en el caso “Leones blancos” , un expediente que sacudió al país en diciembre de 2013. Junto a él también fueron detenidos otros 11 integrantes de la presunta organización.

La investigación se inició a fines de mayo, cuando la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado recibió un correo anónimo con detalles precisos sobre una estructura criminal que planeaba golpes de alto impacto.

El denunciante, que pidió reserva absoluta por temor a represalias, aportó información clave sobre los movimientos y roles de los sospechosos.

Según los investigadores, la banda tenía todo listo para atacar dos sucursales: el Banco Nación de Morón , de Avenida Rivadavia al 18000, y el Banco Provincia en Baradero , ubicado en Laprida al 1036.

El objetivo era vaciar cajas de seguridad, llevarse lingotes de oro y dólares , y escapar por túneles hechos desde locales linderos.

En Morón, los delincuentes tenían planeado entrar por un local de calzados y un estacionamiento que conectaba con el banco , asegurando dos vías de escape.

En Baradero, el acceso elegido era una casa con patio trasero pegado a la bóveda , a la que se llegaba desde una ferretería en la esquina.

La organización estaba compuesta por varios roles bien definidos . Por un lado estaba el orquestador, Carlos Daniel Maidana , que coordinaba todo. Usaba camionetas Toyota SW4 con patentes clonadas y una Volkswagen Amarok blanca, siempre armado con una pistola que había sido robada en Adrogué.

También estaba “Diego”, el supuesto proveedor logístico , encargado de suministrar herramientas y materiales.

Por otro lado, se encontraba el boquetero. Apodado “el Uruguayo” , lo señalaron como un hombre experto en túneles, con antecedentes en Junín y domicilio en Ezpeleta.

Otro integrante de la banda era el especialista informático. Un hacker contratado para vulnerar alarmas y sistemas de seguridad. El 17 de mayo, probó las alarmas del banco desde el patio de una casa vecina, usando la Amarok de Maidana.

La denuncia también alertó sobre la posible complicidad de empleados bancarios y que el golpe se preparaba para el viernes 22 de mayo o el fin de semana largo siguiente.

Tras recibir la denuncia, la División Descentralizada II de Investigaciones Contra el Crimen Organizado activó el protocolo de urgencia y notificó al Juzgado Federal N° 2 de Morón , a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez. El miércoles 20, la Justicia ordenó tareas de campo para identificar a Maidana y sus cómplices.

El jueves 21, la investigación sumó tecnología con drones y cámaras ocultas en los bancos. Un dron sobre la casa de Maidana en Paso del Rey captó una Toyota SW4 gris sin patentes, tal como decía la denuncia. En Lomas de Zamora, ubicaron la casa de “Diego” y en Villa Soldati, la de otro implicado, titular de la Amarok blanca.

El viernes 22, las brigadas se trasladaron a Baradero y montaron vigilancia sobre la vivienda clave . El domingo 24 de mayo, a las 5:36, una brigada encubierta vio llegar la Amarok blanca, que había sido pintada de azul y negro.+

La camioneta se estacionó cerca del banco, con los ocupantes cubriéndose la cara para evitar ser filmados. Tras unos minutos, se retiraron en caravana junto a un Volkswagen Virtus oscuro, que hacía de apoyo.

Las cámaras del municipio y comercios de Baradero confirmaron los movimientos. El sistema de Telepase comprobó además que la camioneta estaba a nombre de Maidana y que cruzó el peaje de Campana en ambos sentidos esa madrugada.

Tras varios operativos, la policía detuvo a 12 personas que integraban la banda y secuestró la Amarok, además de una camioneta donde guardaban todas las herramientas con las que planeaban ejecutar el ataque.

Adentro había dos pistolas calibre 9 mm , 16 teléfonos celulares y una cámara con sonda endoscópica utilizada para la exploración interna de estructuras y conductos.

También encontraron 12 pares de guantes, 200 precintos de plástico, ropa negra y 100 bolsas de arpillera, palas de punta, macetas, masa, cortahierro, taladros, pinzas, agujereadoras, rotopercutora , mechas de alta resistencia, barretas, criquet, cableado eléctrico, amoladoras, discos de corte, escalera, cortacadenas y cinta de embalar.

Los informes policiales confirmaron que Maidana fue exonerado de la Policía Federal en 1995 y tiene un largo historial de delitos complejos, especialmente robos a bancos. Las cámaras de seguridad de las entidades siguen bajo vigilancia mientras la Justicia define los próximos pasos.

Pero la historia de Maidana no termina ahí. Es uno de los arrepentidos en la causa “Leones Blancos” , un expediente que sacudió al país en diciembre de 2013, cuando secuestraron 500 kilos de cocaína.

Esa misma noche, gran parte del cargamento desapareció misteriosamente. El fiscal Claudio Scapolán fue destituido en 2023 y el juicio sigue en el Tribunal Oral Criminal Federal 1 de San Martín. En el camino, varios testigos e imputados murieron en circunstancias dudosas.

La Policía Bonaerense detuvo a cinco narcos y secuestró media tonelada de cocaína en dos operativos, uno en la quinta “Leones Blanco” de Moreno y otro en el peaje de la Panamericana y el Camino del Buen Ayre, donde interceptaron una camioneta cargada con droga.

Fuente: TN